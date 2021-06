Le Leitz Phone 1 est le premier smartphone de Leica et est livré avec un capteur d’un pouce | La technologie

Leica a lancé son premier téléphone mobile et il le fait avec un châssis qui nous rappelle beaucoup le Sharp Aquos R6, mais avec juste assez de changements pour ressembler à un tout nouveau mobile.

Un nouveau concurrent rejoint l’industrie de la téléphonie mobile et s’accompagne d’une approbation photographique remarquable : Leica. Oui, la société d’optique allemande a présenté son premier smartphone. Le mouvement n’est pas étrange, puisque de nos jours n’importe quelle entreprise peut choisir de construire un terminal mobile.

En fait, le Leica Leitz Phone 1 est en fait un Sharp Aquos R6 déguisé pour apparaître comme un tout nouvel appareil. A l’intérieur on retrouve les mêmes spécifications : le Qualcomm Snapdragon 888 5G, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible via microSD et une batterie de 5 000 mAh.

Les différences sont à l’extérieur, le design du Leica Leitz Phone 1 intègre le logo Leica comme confirmation de son identité et, en plus, il a un arrière dans lequel le module de caméra est l’élément différentiel. Alors que sur le Sharp Aquos R6 le module caméra est rectangulaire, sur le Leica Leitz Phone 1, le module est rond. En termes de taille de capteur, les deux appareils montent des capteurs d’un pouce.

Leica a décidé d’inclure un capteur d’un pouce avec une résolution de 20 mégapixels, la taille de ce capteur est vraiment surprenante car elle est égale à celle des appareils photo compacts. Il est complété par un objectif ultra-large équivalent 19 mm avec une focale f/1.9 et un capteur ToF. Quant à la section multimédia, l’écran du téléphone Leica est de 6,6 pouces avec panneau OLED compatible HDR et avec une résolution WUXGA+.

Cette caméra EVIL est considérée comme l’une des meilleures du marché, avec une qualité professionnelle. Il dispose, entre autres, d’une compensation complète du cadre et des vibrations.

Le Leica Leitz Phone 1 est uniquement disponible sur le marché japonais et via SoftBank, Pour le moment, il semble que Leica n’ait pas l’intention de lancer ce terminal sur d’autres marchés. Mais nous avons confiance qu’il arrive en Europe pour pouvoir le tester et vous faire part de notre expérience d’utilisation.