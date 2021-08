Le lendemain d’Alberto Ginés

08/06/2021

Il a été une expérience si intense et explosive qu’il est difficile de faire baisser le rythme cardiaque non seulement de son protagoniste, mais aussi de ceux qui ont vécu un exploit historique autour de lui, qui fera à jamais partie de la mémoire collective lorsque vous parlerez ou penserez aux Jeux olympiques d’été.

Ce n’était pas seulement l’un des plus grands exploits d’un Espagnol à une date planétaire; il s’est également avéré être un événement avec suffisamment de tige pour gagner une place dans le New York Times ou à la une des journaux sportifs japonais. Le lendemain d’Alberto, on parlait encore d’Alberto.

Alberto a 18 ans, est né à Cáceres et a été amené à grimper alors qu’il n’avait que quelques mois. Ce qui frappe le plus dans son histoire olympique, c’est que Le succès passe avant un centre de formation décent, au point qu’après avoir obtenu son permis de conduire, son premier voyage est allé à Barcelone et pour grimper, Sûr.

Les Jeux de Tokyo ont été préparés à l’étranger en raison du manque flagrant d’infrastructures en Espagne ; et son premier message lorsqu’on l’interroge sur ceux de Paris, c’est que tout dépendra de leur faciliter la tâche. C’est-à-dire qu’ils ont mis les tambours de rock qui n’existent pas maintenant.

Ginés López, qui sont leurs noms de famille, se sont toujours démarqués dans le pantalon géant du parc urbain d’Aomi. Il gagnait de la vitesse, souffrait sur les contres et triomphait en difficulté. Mais son grand mérite était que nous avons tous appris en quoi consiste son test, le système de notation, les manœuvres et l’extrême mérite de concourir seul, sans autre compagnie que le harnais, la corde et la magnésera. C’était épique. L’un des plus beaux épisodes de ce voyage olympique.

Tellement choquant que tout ce qui a suivi a été éclipsé par Alberto et son sourire ; son étreinte en larmes avec son entraîneur, David Maciá; et une euphorie intérieure qui dure encore. Car à l’extérieur, comme si rien n’avait changé dans sa vie sportive et dans son CV, Alberto a toujours l’air. Comme le jeune de 18 ans qui n’a fait que ce qu’il aime le plus : grimper.