le lendemain de Noël | Attaque dure contre Guardiola et Klopp : « Sans football, la moitié d’entre vous travaillerait chez McDonalds »

24/12/2021

Le 26, le célèbre Boxing Day se jouera en Premier League, mais pas toutes les réunions, puisque certaines ont été suspendues en raison de points positifs dans les équipes. Guardiola et Klopp, qui ont déjà commenté à plusieurs reprises que ne pas faire de pause est préjudiciable à leurs joueurs, Avec la pandémie en jeu, ils l’ont de nouveau commentée, et cela n’a pas plu à Simon Jordan, ancien président du Palais.

Dans des déclarations à talkSport, il a été extrêmement critique envers eux deux et les autres qui pensent comme eux : « Et si tu te pinces pour réaliser à quel point tu as de la chance ? Parce que sans le football, la moitié d’entre vous travaillerait chez McDonalds« .

Bien qu’il ait affirmé qu’il pouvait se tromper, ses remarques ultérieures ont continué à être plus que directes : « Je pense qu’il y a un recul massif avec ces positions, et je peux me tromper, mais les fans aiment cette tradition. Avez-vous oublié où vous êtes ? Ce qui vous met là où vous êtes, c’est précisément la demande de matchs. S’il n’y avait pas cela, ni vous ni vos collègues ne toucheriez des dizaines de millions de livres par an« .

Il a terminé par un message direct à Guardiola : « Pep peut réussir, mais je doute qu’il puisse le faire sans chéquier. Assez, c’est assez. Jouez les damnés. La plupart des joueurs que je connais veulent vraiment jouer à ces jeux. »