Le lendemain du “snob”, Navjot Singh Sidhu vexé pourrait avoir le temps de rencontrer Rahul Gandhi aujourd’hui

Au milieu du désaccord persistant au sein du Congrès du Pendjab, la rencontre attendue entre l’ancien président Rahul Gandhi et le député du parti Navjot Singh Sidhu n’a pas eu lieu hier. Alors que cela a été qualifié de camouflet à Sidhu, qui a élevé la voix contre CM Amarinder Singh, il est susceptible de rencontrer Rahul Gandhi aujourd’hui, a rapporté The Indian Express.

L’équipe de Sidhu avait annoncé lundi qu’il rencontrerait mardi Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi à New Delhi. Cependant, interrogé sur la réunion, Rahul Gandhi a déclaré qu’aucune réunion avec Sidhu n’était prévue mardi. Après cela, Sidhu est parti pour sa résidence de Patiala et reviendra à Delhi aujourd’hui pour la réunion.

Cependant, des sources du parti du Congrès ont déclaré que l’ancien président du parti rencontrerait probablement Sidhu aujourd’hui.

Le responsable du Congrès du Pendjab, Harish Rawat, a déclaré que n’importe qui peut rencontrer Rahul Gandhi et que lui-même ne pouvait pas rencontrer Sidhu car la belle-mère de ce dernier ne se sentait pas bien. « Rahul Ji a récemment rencontré de nombreux dirigeants du Pendjab, tout le monde peut le rencontrer. Je voulais rencontrer Sidhu Ji mais sa belle-mère ne va pas bien. Tout est sous contrôle dans notre maison », a déclaré Rawat hier.

Selon les rapports, Harish Rawat a également déclaré que s’il y avait une rencontre entre Sidhu et Rahul Gandhi, il n’était pas au courant. Le chef du Congrès du Pendjab, Sunil Jakhar, a également nié avoir eu connaissance d’une telle réunion.

Plusieurs dirigeants du Congrès du Pendjab, dont Sidhu et CM Singh, avaient auparavant rencontré un panel de trois membres mis en place par le haut commandement du Congrès pour résoudre les querelles internes. Le panel a soumis son rapport et toute décision est probable dans la première semaine de juillet.

La semaine dernière, Jakhar et le député du Congrès Rajya Sabha Partap Singh Bajwa ont rencontré Rahul Gandhi à New Delhi. Alors que Jakhar avait déclaré que la situation actuelle serait bientôt résolue, Bajwa a déclaré qu’il avait informé Rahul Gandhi des réalités sur le terrain de la situation politique.

