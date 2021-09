Le Lenovo Chromebook Duet 5 est le premier Chrome détachable sur lequel vous voudrez réellement taper

Que souhaitez-vous savoir

Lenovo lance mercredi plusieurs nouveaux produits lors de son événement Tech World. Le Chromebook Duet 5 et la Tab P12 Pro font partie des nouvelles tablettes que Lenovo a dévoilées lors de l’événement. Lenovo a également dévoilé de nouveaux écouteurs sans fil et un modèle 5G de la tablette Tab P11. Les nouveaux Chromebook Duet 5 et Tab P12 Pro commencent respectivement à 450 $ et 610 $.

Lenovo Tech World présente aujourd’hui les dernières nouveautés de l’un des plus grands fabricants au monde. Alors que les PC et les moniteurs USB-C sont tous très bien, ce que les fidèles lecteurs de ce site attendront avec impatience, ce sont ses offres Chrome et Android. Le Lenovo Chromebook Duet 5 sera mis en vente le mois prochain, et voici pourquoi il gagnera absolument son prix de 450 $.

De loin, l’un des meilleurs Chromebooks de 2020 et l’un des plus importants était le Lenovo Chromebook Duet. C’était la première tablette Chrome OS qui ressemblait à une expérience complète et complète, et elle était livrée avec la béquille et le clavier dans la boîte, contrairement à la Pixel Slate trop chère de 2018.

Le duo n’était pas parfait, cependant. Alors que l’écran de 10,1 pouces permettait de se glisser plus facilement dans une écharpe ou un sac à main, le clavier qui l’accompagnait semblait à l’étroit pour beaucoup. Il n’avait également qu’un seul port USB-C, vous aviez donc besoin d’un concentrateur USB-C. Le processeur Mediatek Helio P60T était parfait pour regarder des vidéos, la lecture électronique et des jeux légers, mais il était facile de s’enliser lorsque vous aviez plusieurs onglets ou fenêtres en même temps.

En revanche, le Lenovo Chromebook Duet 5 abandonne un écran OLED de 13,3 pouces qui nous permettra d’étaler nos onglets beaucoup plus facilement – ou mieux de profiter de notre frénésie du week-end de The Witcher. Bien sûr, l’écran plus grand signifie que nous obtenons un clavier pleine taille avec un trackpad beaucoup plus grand, ce qui fera du Duet 5 un bien meilleur ajustement pour toute personne ayant de plus grandes mains.

Bien que la mise à niveau du processeur ici puisse ne pas sembler énorme, le passage du Helio P60T au Snapdragon 7c Gen 2 devrait permettre au Duet 5 de mieux gérer le multitâche, en particulier avec la mise à niveau jusqu’à 8 Go de RAM. La batterie a été mise à niveau pour correspondre au plus grand écran, Lenovo réclamant jusqu’à 15 heures sur une seule charge. Compte tenu de la batterie du Duet original lorsque je l’ai examiné, je ne doute pas du tout du nombre, mais nous allons le tester avec un long et long marathon de films!

Catégorie Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet 5 Écran Écran tactile 10,1 pouces

1920x1200px

400 lentes

Écran tactile de 13,3 pouces

1920x1080px

400 lentes • OLED

Processeur Mediatek Helio P60T

Plateforme de calcul Snapdragon 7c Gen 2

Mémoire 4 Go LPDDR4x

4-8 Go ​​LPDDR4x

Stockage 64-128 Go eMMc Jusqu’à 256 Go “SSD pris en charge” Ports 1x USB-C (USB 2.0 + DP)

Pin’s Pogo

2x USB-C (USB 3.0)

Pogo pin Caractéristiques périphériques Pré-regroupé avec clavier et béquille

Stylet en option pré-regroupé avec clavier et béquille

Haut-parleurs Stylus Audio Dual en option

4 haut-parleurs

Batterie 7000mAh

10 heures

42Wh

Jusqu’à 15 heures

Prix ​​de charge rapide À partir de 250 $ À partir de 430 $

Alors que le Lenovo Chromebook Duet 5 semble pouvoir faire une très bonne course pour le meilleur Chromebook de 2021, ce n’était pas la seule tablette que Lenovo a fait ses débuts aujourd’hui. Le Lenovo Tab P12 Pro, le successeur du Lenovo Tab P11 Pro du début de l’année, commence à 610 $ et est la première tablette à proposer la nouvelle méthode Project Unity de Lenovo pour étendre votre ordinateur portable Windows à votre tablette Android. (Les applications pour Project Unity seront également disponibles sur Google Play et le Microsoft Store).

Source : Lenovo

La fonctionnalité a l’air cool quand elle fonctionne, vous permettant de transformer votre tablette en un moyen facile de signer des documents, d’annoter des notes ou un bloc-notes pour les applications multimédias, mais ce n’est probablement pas quelque chose que vous l’utiliserez tous les jours. Le P12 Pro est alimenté par le Snapdragon 870 et possède Dolby Vision et Dolby Atmos pour la configuration à quatre haut-parleurs. Lenovo dit que la tablette aura 17 heures lorsque vous regardez simplement des vidéos, mais une fois que vous passez à l’utilisation d’applications plus intensives ou à la navigation Web, ce nombre tombe à 10 heures.

Il y aura des bundles avec le clavier et la béquille afin que vous puissiez obtenir le package complet. Il semble qu’il y aura également des modèles compatibles 4G LTE, mais on ne sait pas dans quelles régions ils seront vendus. Si vous voulez une tablette 5G, vous devrez revenir à la Lenovo Tab P11 5G, qui ne sera vendue qu’en Europe à 500€ à partir d’octobre.

Les écouteurs Lenovo Smart Wireless seront également lancés cet automne pour 100 $, mais nous réservons notre jugement jusqu’à ce que nous puissions les tester, car ils cherchent à rivaliser avec le segment des écouteurs ridiculement encombré à 100 $. Les véritables écouteurs sans fil Bluetooth 5.2 auront une résistance à l’eau et à la sueur ANC, IPX4, des pilotes de 11 mm, et vous bénéficierez de 4,5 heures (avec ANC activé) par charge, plus 3 frais supplémentaires du boîtier. Les tiges abritent une large zone tactile, bien que certains trouveront la forme particulière ici un peu grande.

La plupart de ces nouveaux produits seront mis en vente le mois prochain et nous examinerons le Lenovo Chromebook Duet dès que possible. Même si cela va être un peu lourd lorsqu’il est utilisé sans la béquille magnétique, cela semble toujours être une tablette impressionnante.

