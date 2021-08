Le Lenovo IdeaPad 1 tombe à seulement 224 euros : un petit plus vous pouvez demander à un ordinateur portable pour travailler ou étudier, pour ce prix | La technologie

in

Si vous recherchez un ordinateur portable qui occupe peu, léger, résistant et avec tout ce dont vous avez besoin pour effectuer des tâches bureautiques, académiques, de médias sociaux ou vidéo, vous l’avez ici.

Aujourd’hui un ordinateur portable est devenu un appareil incontournable dans l’ère du télétravail, de l’enseignement à distance, ou simplement pour acheter, utiliser les réseaux sociaux ou regarder Netflix, Prime Video ou YouTube. Mieux encore, vous pouvez avoir tout cela, sans dépenser beaucoup d’argent.

Le L’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 1 avec Windows 10 S est à 25 % de réduction sur Amazon, c’est seulement 224, 98 euros, vendu et expédié par Amazon, avec livraison en un jour. Ce sont 74 euros d’économies !

C’est un ordinateur portable compact avec un écran de 11,6 pouces antireflet avec résolution HD (1366×768 pixels), et Processeur Intel Celeron N4020 2 cœurs et 2 fils jusqu’à 2,8 GHz.

Il a 4 Go de RAM DDR4 et 64 Go de stockage SSD. La batterie garantit une autonomie d’environ 8 heures.

C’est un PC de marque bien établi et le plus vendu, donc son matériel est optimisé pour des performances maximales.

Il comprend également tout ce dont vous avez besoin pour commencer à l’utiliser dès la première minute : Il est livré avec Windows 10 Famille en mode S et une année gratuite d’Office 365 Personnel.

Avec une taille de 20 x 28,8 x 17,9 cm et seulement 1 kilogramme de poids, c’est un ordinateur portable idéal à emporter partout.

Avec ce matériel, vous pouvez exécuter les applications typiques de la bureautique, du télétravail, des études, des projets académiques, de la navigation Web, des vidéos, de Netflix, etc.

Ce n’est pas un PC de jeu, bien qu’il puisse exécuter les titres de base, qui ne sont pas trop chargés graphiquement. Pour ce prix, vous ne pouvez pas demander plus.

