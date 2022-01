Le Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 est fou ! Un ordinateur portable ultra-large avec une tablette intégrée au clavier | La technologie

Le dernier ordinateur portable professionnel de Lenovo est un véritable engouement, intégrant un pavé tactile de 8 pouces avec un stylet numérique qui étend l’espace de travail disponible.

Les ordinateurs portables à usage professionnel Ils ont tendance à monopoliser bon nombre des innovations que les marques mettent sur le marché et Lenovo ThinkBook Ils n’allaient pas faire exception, même si ce n’était pas une surprise non plus puisque le filtre Evan Blass nous a déjà donné quelques détails.

Dans le cadre du CES 2022 qui, avec plus d’incertitude que de certitude, se déroule à Las Vegas, la marque a présenté ses propositions d’ordinateurs portables professionnels avec le nouvelle gamme ThinkBook à partir de 2022 qui se distingue par la qualité des matériaux, la légèreté et son approche professionnelle.

Le produit phare de cette série est le Lenovo ThinkBook Plus Gen 3, un ordinateur portable qui transmet l’innovation sur les quatre côtés et mise sur un design très fou pour fonctionner comme jamais auparavant.

Processeur Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 12e génération Intel Core H-Series Mémoire et stockage Jusqu’à 32 Go de LPDDR5 | Jusqu’à 2 To SSD Écran 17,3 « Primaire et 8 » Secondaire | rapport hauteur/largeur de 21:10 | Principal avec une résolution de 3 072 x 1 440 px et secondaire de 800 x 1 280 px | 120 Hz | jusqu’à 400 nitsConnectivitéWiFi 6ESsonDolby Atmos by Harman / KardonPrix1 049 euros

Format ultra-large qui laisse plus de place aux créateurs de contenu

le Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 C’est un ordinateur portable assez atypique pour son facteur de forme ultra-large 21:10. Ce format inhabituel pour les cahiers laisse une diagonale de Écran tactile de 17,3 pouces avec la technologie IPS qui est complétée par un Résolution 3K.

Cet écran particulier est un clin d’œil clair aux créateurs de contenu vidéo, qui apprécient d’avoir plus d’espace pour la « chronologie » de montage tout en gardant les outils visibles, mais c’est aussi très adapté pour les tâches de bureautique ou de télétravail laissant suffisamment d’espace pour garder plusieurs documents ou fenêtres ouverts simultanément.

Au niveau de la conception, le Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 conserve les mêmes paramètres de qualité dans les matériaux et le souci de la portabilité que le reste des références de la gamme Lenovo ThinkBook, avec une épaisseur inférieure à 17,9 mm et un poids inférieur à 2 kg.

Les besoins en énergie sont résolus avec l’ajout du nouveau lot de Processeurs Intel Core H de 12e génération avec une capacité de Stockage SSD jusqu’à 2 To et une Batterie 70 Wh qui garantit de nombreuses heures d’utilisation sans avoir à dépendre du chargeur.

Un deuxième écran tactile de 8 pouces à côté du clavier

Au-delà de la frappe de son format, ce qui attirera sans aucun doute l’attention, c’est le Écran de 8 pouces intégré au Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 à droite du clavier occupant tout le tiers droit du bloc-notes.

En substance, cette grande folie Lenovo intègre une tablette de 8 pouces comme écran secondaire sur lequel les outils des principales applications avec lesquelles vous travaillez peuvent être affichés sur l’écran principal de l’ordinateur portable, avoir des écrans d’applications telles que Spotify ou des applications de messagerie pour les ouvrir sans occuper d’espace de travail ou avec des utilitaires tels qu’une calculatrice.

Cette « tablette intégrée » est parfaitement compatible avec le stylet numérique Lenovo inclus dans le cahier, vous pouvez donc également dessiner directement dessus ou prendre des notes tout en travaillant sans avoir besoin de rien d’autre que le cahier.

Cet écran secondaire permet également la synchronisation avec le smartphone, permettant la mise en miroir de l’écran du smartphone afin que vous n’ayez pas à retirer vos mains de l’ordinateur portable pour rechercher des données sur le mobile.

Lenovo n’a pas été le premier à intégrer des écrans secondaires dans les ordinateurs portables, mais ce concept de ordinateur portable ultra-large avec écran tactile intégré oui ça l’est, et ça a l’air très bien.

On estime que le Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 dans les magasins en septembre 2022 avec un prix prévisionnel à partir de 1 049 euros.