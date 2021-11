Le ‘Leon’ est de retour: Joel Álvarez assomme Moisés

Les paris ont été à nouveau rompus. Joel Álvarez était chargé de renverser la pensée du public et a encore une fois surpris le monde en battant Thiago Moisés par KO au premier tour à l’UFC Las Vegas 42. Avec ce triomphe contre l’homme qui a fermé le top 15, l’Asturien de 28 ans entrera presque certainement dans parmi les meilleurs en poids léger une fois les classements mis à jour. Un autre pas de géant dans une autre grande performance qui a impressionné tout le monde à l’UFC Apex. Joel aime chaque fois qu’il entre dans la cage et ça se voit. Il pouvait être nerveux, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Il était conscient qu’il devait pousser pour briser Moïse, il l’a fait et ajoute une nouvelle victime à son CV.

Dans les images que l’UFC a montrées lors de l’échauffement, Joel a été vu en train de pratiquer un genou volant à la poitrine. Il a essayé à plusieurs reprises, il savait qu’il y avait une partie de son combat. Álvarez est sorti pour serrer la frappe, il a enlevé toutes les mains du Brésilien, sauf une, et quand il l’a verrouillé contre la cage, il s’est blessé. Lla première fois, Moisés s’est échappé, mais la deuxième fois il est arrivé touché après un crochet. Il n’a eu aucune pitié et d’un coude il a coupé le top15. LUne cascade de coups s’en est suivie et l’arbitre a arrêté le procès. 181 secondes s’étaient écoulées, mais il n’en fallait plus. Le « Lion » est de retour.

Ce samedi était Le cinquième combat de Joel Álvarez à l’UFC. C’était le premier de son nouveau contrat et cela marquait également ses débuts aux États-Unis. Avec ce triomphe, le « Phénomène » ajoute une séquence de quatre victoires consécutives (Tous réalisés avant la limite), une marque qui est en passe de l’élever parmi les meilleurs « de la division la plus laide du monde », comme il l’a lui-même défini dans la précédente. La régularité que souhaite l’Espagnol, sa qualité et la bonne gestion des situations par son nouveau manager Ali Abdelaziz (manager, entre autres, de Khabib ou d’Usman) ne tarderont pas à faire un autre grand combat. La chose logique serait dans le poids léger, mais Il faudra connaître les conclusions qu’ils tirent dans l’équipe espagnole, car pour le deuxième combat consécutif, il n’a pas pu atteindre la limite des poids légers. En dehors de ce petit incontournable, Joël clôture un week-end magique autant qu’historique.