Le lest de 102,5 mph des Dodgers Brusdar Graterol a impressionné les fans

À présent, il y a de fortes chances que vous sachiez que le releveur des Dodgers Brusdar Graterol a certains des trucs les plus méchants de la ligue et qu’il peut atteindre trois chiffres sur le pistolet radar tout en ayant l’air d’essayer à peine de lancer le ballon avec n’importe quel type de vitesse derrière lui.

Eh bien, il l’a encore fait hier soir lors de la victoire 7-2 des Dodgers dans le match 4 de leur NLDS avec les Giants et ce terrain pourrait être le plus gros casse-tête de la saison.

Je dis cela parce que je n’ai aucune idée de la façon dont Graterol a rendu ce lest de 102,5 mph si facile.

Vérifiez cette chose :

Brusdar Graterol, « Get Me Over » First Pitch Sinker 102,5 mph. pic.twitter.com/vVeh2Xv9r3

– Rob Friedman (@PitchingNinja) 13 octobre 2021