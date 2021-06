Le lever du soleil du solstice d’été de Stonehenge devrait être embourbé dans les nuages ​​et la pluie

in

Selon le Met Office, les observateurs prévoyant de voir le soleil se lever à Stonehenge au solstice d’été sont plus susceptibles d’assister à l’arrivée des précipitations.

Le rassemblement annuel à l’ancien cercle de pierres du Wiltshire a été annulé pour la deuxième année consécutive après que le gouvernement a retardé la prochaine étape de l’assouplissement du verrouillage.

Mais le coucher et le lever du soleil sur le monument préhistorique seront diffusés en direct par English Heritage, qui a été vu l’année dernière par 3,6 millions de personnes.

Normalement, entre 7 000 et 30 000 personnes se rassemblaient pour regarder le lever du soleil sur les pierres le jour le plus long de l’année.

Mais les prévisionnistes du Met Office ont averti que le lever du soleil serait embourbé dans les nuages ​​avec la perspective d’une pluie arrivant au petit matin.

Cela conduira à des pluies plus fortes dans la région avec des vents violents le matin devenant plus légers et moins humides l’après-midi.

Le météorologue Alex Burkill a déclaré que les températures aux premières heures seraient d’environ 9 à 10 °C, atteignant environ 13 °C dans la journée.

Il a déclaré: “Au petit matin, il va certainement être nuageux et assez gris, ce sera à ce moment-là que la pluie commencera à arriver, il pourrait être sec mais la pluie ne sera pas loin.”

Un temps meilleur était attendu en Écosse et en Irlande du Nord, le nord-ouest de l’Angleterre connaissant probablement les meilleures températures de 19 à 20 ° C.

Il a déclaré que mardi serait probablement le jour le plus sec de la semaine, mais que le temps humide atteindrait la plupart des régions de mercredi à jeudi.

Il a ajouté que les températures pourraient également baisser en milieu de semaine et que le nord de l’Angleterre pourrait tomber en dessous de zéro pendant la nuit de mercredi à jeudi.

M. Burkill a ajouté que les prévisions pour le week-end prochain n’étaient pas claires, mais il a déclaré qu’il y avait une chance d’un temps stable et plus clément, bien qu’il ne puisse pas exclure de nouvelles précipitations.

Le temps humide persistant fait suite à des températures élevées dans certaines parties du sud de l’Angleterre la semaine dernière, atteignant jusqu’à 28 ° C (82,4 ° F) mercredi.

Cela a été suivi par des parties du sud-est qui ont vu jusqu’à un mois de précipitations en une journée, notamment Otterbourne, Hampshire, qui a enregistré 67 mm de précipitations de 23 h jeudi à 17 h vendredi, et Dancers End, Drayton Parslow, Toddington et le sud de Farnborough, qui avait précipitations entre 65 mm et 57 mm.

Une déclaration sur le site Web d’English Heritage indique: «Avec l’annonce de cette semaine selon laquelle le gouvernement retarde la levée des restrictions restantes de Covid-19 le 21 juin et à la suite de discussions avec l’équipe de santé publique du Wiltshire Council et la police du Wiltshire, English Heritage a pris l’extrême décision difficile d’annuler les célébrations prévues du solstice d’été à Stonehenge cette année.

« Le coucher et le lever du soleil seront diffusés en direct gratuitement sur les chaînes de médias sociaux d’English Heritage et comprendront des interviews et de la musique exclusives.

«English Heritage veillera également à ce que de petits groupes pré-réservés de la communauté païenne et druidique puissent se réunir les jours autour du solstice d’été pour marquer ce moment important de leur calendrier.»