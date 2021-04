Le LG V70 et le téléphone Rollable désormais annulés apparaissent en images en direct

Le téléphone Rollable maintenant annulé de LG est apparu sur le Web aux côtés du LG V70. Ces images proviennent de l’utilisateur de Twitter FrontTron, via les développeurs XDA. Les deux téléphones auraient été lancés plus tard cette année si la société n’avait pas choisi de fermer son activité de téléphonie mobile, poursuivant ainsi les séries de versions ambitieuses de la société.

Source: FronTron / Twitter

À partir du V70, nommé Rainbow, il est visuellement similaire au LG Velvet de l’année dernière. La société avait choisi d’adopter un design plus moderne, qui aurait l’air moins professionnel que les précédentes séries G et V. Pour tous les comptes, il a réussi.

Écrivant pour Android Central, Alex Dobie a fait l’éloge du design, commentant:

Le Velvet est probablement le plus beau téléphone jamais produit par LG. Bien qu’il ne reste plus beaucoup de place pour faire ressortir un rectangle de verre et de métal, le nouveau téléphone de LG est agréable à regarder, confortable à tenir et nettement moins glissant que certains des autres modèles de la société.

Nous n’en savons pas beaucoup plus sur le téléphone, à part qu’il aurait été livré avec des spécifications haut de gamme, alors pensez au OnePlus 9 de base plutôt qu’au Galaxy S21. Ce serait probablement un très bon téléphone Android, mais les rivaux de LG en font simplement de meilleurs.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source: Sécurité Corée

Le Rollable, quant à lui, suit le style du LG Wing. Cela aurait continué la manière de LG de faire des pliables sans être comme tous les autres fabricants de téléphones. On ne sait pas à quel point cela aurait été pratique lors de sa sortie, mais cela aurait fait la une des journaux et aurait été une curiosité intéressante. L’image ne montre pas grand-chose d’autre que l’écran incurvé et l’appareil photo, mais ressembler à un téléphone moyen alors que tout enroulé aurait fait partie de son charme.

Les téléphones de LG ont souvent viré dans l’expérimental et profondément étrange, donc un téléphone enroulable comme celui illustré ci-dessus n’est pas un choc. Le V70 était plus modéré, mais LG le fait depuis des années et cela n’a pas fonctionné.

En fin de compte, LG ne pensait pas que l’un ou l’autre de ces téléphones serait suffisant pour remettre son entreprise sur le côté rentable. Vu que l’aile et le velours agissaient essentiellement comme des précurseurs de ces deux-là, ils n’avaient pas besoin d’un Daniel pour lire l’écriture sur le bilan.

Où est ma 5G?

Test du Samsung Galaxy A72: le meilleur téléphone que vous n’achèterez pas

Le Galaxy A72 a une autonomie exceptionnelle, un écran AMOLED 90 Hz et des caméras fiables. Mais l’A52 offre le même ensemble de fonctionnalités à un prix inférieur, et l’absence de 5G en fait une vente difficile en 2021.