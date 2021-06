Le LG Velvet 2 Pro aurait eu d’excellentes spécifications

En 2020, le LG Velvet était un nouvel ajout amusant et surprenant à l’espace de milieu de gamme. Bien qu’il ne soit pas incroyablement puissant, c’était certainement un look et serait un bon téléphone pour la plupart des utilisateurs.

Malheureusement, plus tôt cette année, LG s’est complètement retiré de l’industrie des smartphones. Cela signifie qu’il n’y aura jamais de suite commerciale au Velvet. Cependant, nous savons que LG prévoyait de lancer le LG Velvet 2 Pro cette année, et est même allé jusqu’à faire quelques milliers de premières versions. L’entreprise les a vendus à ses employés lorsqu’elle a quitté l’industrie.

Maintenant, grâce au leaker @FrontTron, nous avons une idée de ce qui aurait pu se trouver sous le capot du Velvet 2 Pro. Le leaker a publié un ensemble de supports marketing qui montrent que la suite du Velvet aurait été beaucoup plus conforme à un téléphone phare que le modèle de l’année dernière.

LG Velvet 2 Pro : spécifications présumées

Selon les documents divulgués, le LG Velvet 2 Pro aurait pu être un véritable produit phare pour 2021. Il aurait eu un processeur Snapdragon 888 sous le capot, qui est le silicium Android le plus puissant disponible à l’heure actuelle.

Ailleurs, il aurait eu un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur un écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1080p. L’écran aurait eu des côtés incurvés et un support HDR. À l’intérieur, vous trouverez 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne avec une batterie de 4 500 mAh. La petite batterie aurait probablement été nécessaire pour garder le téléphone mince – elle ne mesurait que 7,5 mm d’épaisseur, selon cette fuite.

Au dos, il y aurait eu un appareil photo à triple objectif avec un design similaire à celui de la matrice « goutte d’eau » de l’année dernière. Il y aurait eu un capteur Sony 64MP à l’emplacement principal avec un téléobjectif ultra-large 12MP et 8MP le supportant.

Évidemment, nous ne reverrons plus jamais le LG Velvet 2 Pro ou tout autre smartphone LG. C’est dommage aussi, car cela aurait pu être un grand succès si LG l’avait rendu disponible dans le monde entier et gardait le prix raisonnable. Nous ne le saurons jamais.