Le LG Wing n’est pas encore mort car Android 11 arrive enfin sur le dernier téléphone de LG

Les propriétaires de LG Wing peuvent se réjouir, car la société a commencé à sortir la mise à jour Android 11, prouvant que LG n’a pas oublié ses fans… pour le moment.

La mise à jour devrait inclure de nombreux avantages Android 11 que nous connaissons, tels que des bulles de conversation et quelques autres modifications probablement spécifiques à la Wing :

Bulles de conversation : vous avertissent d’un nouveau message via une bulle flottante Alerte d’urgence sans fil : modifiée de LG APK à Google APK dans R-OS Tap&Pay : Tap&pay se déplace sous Paramètres Appareils connectés NFC. Tap&pay s’affiche lorsque NFC est activé et disparaît lorsqu’il est désactivé. Point d’accès mobile : suppression du menu Gérer les connexions et du mode 802.11.

La mise à jour peut sembler un peu tardive par rapport à certains des meilleurs téléphones Android recevant déjà Android 12, mais la rapidité n’a jamais été le point fort de LG. Et maintenant qu’il n’est plus impliqué dans l’industrie mobile, les smartphones ne figurent probablement pas parmi les priorités de LG.

Cela dit, la société a promis « jusqu’à trois itérations de mises à jour du système d’exploitation Android » pour les smartphones sortis en 2019 et après. Cela signifie que le LG Wing devrait recevoir Android 13 lorsqu’il sera disponible, ainsi que le LG Velvet et le LG V60, qui ont tous deux reçu Android 11 plus tôt cette année.

La mise à jour est apparue sur notre Verizon LG Wing dans le cadre de la mise à jour logicielle 8, bien que le journal des modifications ne semble pas encore être en ligne sur la page d’assistance de Verizon. Il ne semble pas y avoir de changements apparents à signaler, bien que l’appareil semble fonctionner mieux. Par exemple, la transition du mode standard à l’orientation pivotante est beaucoup plus rapide et fluide, même si nous devrons jouer davantage avec.

Si vous utilisez toujours le dernier smartphone phare de LG, vous pouvez rechercher la mise à jour en accédant à Paramètres > Mises à jour du système > Rechercher une nouvelle mise à jour du système. Bien que nous l’ayons remarqué sur notre unité Verizon, il ne faudra peut-être pas longtemps pour qu’il atteigne également d’autres opérateurs et régions. Maintenant vient l’attente d’Android 12.

