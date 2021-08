Le libéral Oliver condamne la trahison «inexcusable» de Biden des traducteurs afghans alors que les filets bâillent ⋆ 10z viral

Les États-Unis sous Joe Biden trahissent lentement les traducteurs afghans qui nous ont loyalement aidés pendant la guerre de 20 ans en Afghanistan. Des milliers de personnes sont toujours bloquées dans le pays alors que les États-Unis se préparent à se retirer. Pourtant, les réseaux ont largement enterré cet abandon. Il appartenait dimanche au très libéral John Oliver de condamner la trahison “inexcusable” de son animatrice HBO.

L’animateur de Last Week Tonight a fait rage contre le président démocrate, utilisant la colère et la moquerie il économise généralement pour les conservateurs. Notant que seul un « petit pourcentage » de ceux qui ont besoin de fuir les talibans ont été évacués, Oliver bouillonnait, «Le fait que nous nous battions pour un plan maintenant est inexcusable alors que nous avons eu 20 ans pour en développer un, et pendant environ la moitié de ce temps [as vice president or president], Biden était à la Maison Blanche !”

Oliver s’est exprimé sur la situation en Afghanistan, se moquant du look de Biden d’une manière qui n’est pas souvent utilisée par les démocrates :

C’est une situation sur laquelle les cheveux de Biden devraient être en feu, à la fois métaphoriquement et littéralement. Ce serait franchement une énorme amélioration par rapport à son look actuel, que je décrirais comme un « fantôme commercial », également connu sous le nom de « Sane Doc Bown » ou « »[t]il plat Jamie Lee Curtis.

Et où est l’actualité du réseau dans tout ça ? Ces dernières semaines, ABC et NBC ont enterré l’histoire. Good Morning America d’ABC a remarqué le danger le 3 juillet alors que MaryAlice Parks vantait avec confiance les points de discussion de Biden : « Hier, la Maison Blanche a confirmé qu’elle s’efforçait de déplacer de nombreux [the translators] en dehors de l’Afghanistan où ils pourront remplir et attendre leurs visas d’immigration.

NBC a remarqué la dernière fois le 11 juillet. CBS a fourni une couverture plus sérieuse avec une histoire de 60 minutes + et un suivi du 22 juillet sur CBS This Morning.

De retour sur HBO, après avoir diffusé un clip du président disant que les traducteurs qui “choisissent” ainsi de partir pourront le faire, l’animateur de HBO a condamné :

Oh, eh bien, ça a l’air super ! Bien que « S’ils choisissent ainsi une partie » fait beaucoup de travail. Parce que ce n’est pas tant leur choix que le nôtre. C’est nous qui sommes en charge du processus, donc laisser le choix aux candidats est essentiellement un chirurgien qui vous remet un scalpel en disant : « Il y a un pancréas sans tumeur dans votre corps si vous le souhaitez, et je resterai avec toi.” Je pense que vous pourriez être fondamentalement confus quant à savoir qui a le pouvoir sur le résultat ici !

Oliver a semblé découvrir au monde que cette grande bureaucratie gouvernementale : « Une simple demande de visa d’immigrant spécial peut être un cauchemar. Et tandis que 18 000 Afghans ont déposé une demande en leur nom et en celui de leur famille, ce qui représente environ 53 000 personnes au total, beaucoup attendent, dans certains cas depuis des années.

L’animateur libéral peut mettre en lumière cette situation périlleuse, les réseaux ont besoin de couvrir l’histoire.

