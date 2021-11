Dan Bongino a déclaré samedi sur « Unfiltered » que les démocrates aiment les slogans qui tiennent sur les autocollants pour pare-chocs, mais ces lignes simples ne se traduisent pas par des politiques qui fonctionnent.

DAN BONGINO : Mes amis, après la tragédie de Waukesha, je me suis mis à réfléchir cette semaine à la menace permanente du libéralisme radical pour notre grande république. Je commence à me demander : croient-ils même ce genre de choses ? Ou le libéralisme n’est-il qu’un adhésif pour pare-chocs de merde ?

Cela en a certainement l’air. Ils adorent le slogan, ils adorent le one-liner, ils adorent les points de discussion de leur groupe de discussion. Si vous pouvez le mettre sur un autocollant de pare-chocs poubelle quelque part, c’est du libéralisme.

…

Vous voyez, les autocollants pour pare-chocs ne sont pas une politique. Et les autocollants pour pare-chocs de gauche, ils ne sauvent pas des vies. Ils leur ont coûté. Ils font tuer des gens. Comme le progressiste Milwaukee DA, John Chisholm, qui a soutenu les politiques de faible caution qui ont conduit un gars comme Darrell Brooks Jr. à recevoir une caution de 1 000 $ après un long dossier d’arrestation et des arrestations ultérieures pour violence domestique. Quelques jours seulement après être sorti à cause d’une caution insignifiante de 1 000 $, Brooks est accusé d’avoir utilisé son SUV pour renverser des dizaines de personnes lors d’un défilé de Noël dans le Wisconsin, tuant au moins six personnes. Une de ces victimes : Jackson Sparks, 8 ans. Il avait beaucoup de vie devant lui.

REGARDEZ LE MONOLOGUE COMPLET DE DAN BONGINO ICI :