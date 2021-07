Le licenciement d’Amber Heard d’Aquaman 2 n’a jamais été une option, déclare le producteur .

]]>]]>

À la suite de la rupture extrêmement désordonnée et très médiatisée et des batailles juridiques qui ont suivi entre Johnny Depp et Amber Heard, une pétition a été lancée appelant à ce que Heard soit retirée de son rôle de Mera dans Warner Bros. et DC Films. Aquaman la franchise.

Cependant, malgré près de 2 millions de signatures, la pétition est restée sans réponse, Heard reprenant son rôle pour un caméo dans Ligue de justice de Zack Snyder avant de rejoindre la co-star Jason Momoa et le réalisateur James Wan pour la suite de l’année prochaine Aquaman et le royaume perdu, qui a récemment lancé la production ici au Royaume-Uni.

Maintenant, parlant à Deadline pour promouvoir la sortie de la dernière entrée DCEU La brigade suicide, le producteur Peter Safran a répondu aux appels au licenciement de Heard et a révélé que cela n’avait jamais été une option envisagée.

« Honnêtement, je ne pense pas que nous réagirons à la pure pression des fans », a déclaré Safran. « Vous devez faire ce qui est le mieux pour le film. Nous avons pensé que si c’était James Wan et Jason Momoa, ce devrait être Amber Heard. C’est vraiment ce que c’était. On n’ignore pas ce qui se passe dans le vers de Twitter, mais cela ne signifie pas que vous devez y réagir ou le prendre comme un évangile ou accéder à leurs souhaits. Vous devez faire ce qui est juste pour le film, et c’est vraiment là que nous avons atterri là-dessus. »

Heard elle-même a déjà répondu à la pétition, exprimant son enthousiasme pour son retour dans l’océan en Le royaume perdu et déclarant que : « Les rumeurs et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] car ils n’ont aucun fondement dans la réalité. Seuls les fans ont réellement fait Aquaman et Aquaman 2 arriver.”

Heard et Depp domineront probablement à nouveau les gros titres avant Aquaman et le royaume perdu, car ils sont mêlés à une affaire de diffamation aux États-Unis qui doit être jugée en avril 2022. Cela fait suite à l’échec de l’action en diffamation de Depp au Royaume-Uni contre le journal The Sun qui l’avait qualifié de “batteur de femme” et a finalement conduit à son licenciement de plusieurs projets dont le pirates des Caraïbes et Bêtes fantastiques séries.

Que pensez-vous du retour de Heard pour Aquaman et le royaume perdu? Est-ce le bon appel ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux @FlickeringMyth…

]]>]]>