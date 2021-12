Le licenciement de Chris Cuomo de CNN provoque une réaction rapide: « Tellement heureux que nous ne reverrons plus jamais cela »

Après que le présentateur de CNN, Chris Cuomo, a été licencié du réseau libéral en proie aux scandales samedi soir, beaucoup sur Twitter ont rapidement réagi.

Cuomo a été licencié après qu’« un cabinet d’avocats respecté » ait mené un examen interne de son implication pour aider son frère, l’ancien gouverneur de New York en disgrâce Andrew Cuomo, dans sa défense concernant des allégations de harcèlement sexuel.

L’annonce de CNN a noté que lors de l’examen interne, des « informations supplémentaires » ont été trouvées.

La réaction a afflué quelques instants après l’annonce.

« Tellement heureux que nous ne reverrons plus jamais cela », a tweeté Janice Dean de Fox News, dont la belle-famille est décédée à la suite du scandale de la maison de soins infirmiers COVID d’Andrew Cuomo en 2020, après l’annonce.

Le stratège politique conservateur Caleb Hull a tweeté que Cuomo aurait dû être licencié « il y a longtemps ».

« Chris Cuomo aurait dû être licencié il y a longtemps lorsqu’il a été testé positif pour COVID, a quand même quitté sa maison, s’est battu avec un cycliste, puis a fait un spectacle de lui quittant la quarantaine pour la ‘première fois’ alors que nous le savions tous la vérité », a déclaré Hull.

Le journaliste de Washington Examiner, Jerry Dunleavy, a déclaré sur Twitter que Cuomo avait utilisé la déclaration pour « se vanter » de ses notes sur l’émission.

CNN MET FIN À CHRIS CUOMO « EFFICACE IMMÉDIATEMENT »

CNN a suspendu Chris Cuomo « pour une durée indéterminée, en attendant une évaluation plus approfondie » après que des documents récemment publiés aient jeté un nouvel éclairage sur son rôle dans le scandale d’inconduite sexuelle de l’ancien gouverneur Andrew Cuomo. .

Siraj Hashmi, un ancien membre du personnel du Washington Examiner, a répondu à la déclaration de Cuomo en l’envoyant à la tristement célèbre « List », où les mauvais tweets sont mis en évidence.

Ken Klippenstein, journaliste d’investigation à The Intercept, a répondu à la déclaration de Cuomo, disant qu’il pourrait vouloir changer sa biographie Twitter.

« Je ne peux pas attendre l’éventuel spécial ABC » The Cuomo Brothers: One Year Later « et les éventuelles docuseries Netflix simplement intitulées » Cuomo « , a tweeté Grace Panetta, journaliste de Business Insider.

Chris Cuomo de CNN lors d’une assemblée publique télévisée avec la candidate démocrate à la présidentielle américaine de 2020, la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) consacrée aux questions LGBTQ à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 10 octobre 2019. (.)

BRIAN STELTER DE CNN SUR LE LICENCIEMENT DE CHRIS CUOMO: IL A CAUSÉ « TANT DE MAUX DE TÊTE » POUR CNN, LE PERSONNEL ÉTAIT « TRÈS MALHEUREUX »

Krystal Ball, animatrice du podcast « Breaking Points » a souligné que la déclaration de Cuomo répondant à l’annonce de CNN ne contenait aucune excuse.

Chris Cuomo sur CNN. .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Michael Knowles du Daily Wire a déclaré que « La maison de Cuomo n’est plus ».