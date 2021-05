Le Lido démarre avec Solana (SOL) alors que le géant du jeu étend ses services

Le service de pieu Terra et ETH 2.0 Lido ont annoncé leur intention d’enrôler la blockchain Solana (SOL) dans le cadre de leurs objectifs d’extension à d’autres chaînes de preuve de participation. Lido dit qu’il veut construire un protocole de participation liquide pour la blockchain Solana.

Le Lido veut décentraliser les paris

Selon l’annonce, il a le potentiel pour une expansion rapide des actifs jalonnés par le Lido. Cela peut améliorer les objectifs du Lido de rendre les paris décentralisés et faciles pour le réseau de preuve de mise. En outre, il peut générer des revenus récurrents massifs pour Lido DAO, ce qui apportera de la valeur aux détenteurs de LDO.

La blockchain Solana a connu une adoption et une croissance immenses au cours de l’année écoulée. Et avec un écosystème passionnant autour de Serum et d’autres projets DeFi, la plate-forme pourrait connaître une croissance plus significative à l’avenir.

Solana a été la plate-forme de référence pour certains projets tels que Pyth Network 3, Oxygen 2 et Raydium 1. Actuellement, plus de 14 milliards de dollars sont mis en jeu sur Solana, ce qui en fait l’un des 5 plus grands réseaux de preuve de participation 13 en termes de participation.

Importance de la participation liquide dans Solana

Le jeton liquide jalonné a un potentiel énorme pour l’écosystème, car stSOL peut être utilisé comme garantie dans les applications DeFi sur Solana et d’autres plates-formes.

Le financement du développement pour offrir les services du Lido dans une chaîne supplémentaire provient de l’organisation Lido Ecosystem Grants. Le programme a été lancé en mars par le gouvernement du Lido.

Chorus One a demandé 2 millions de jetons acquis à titre de compensation. Il a également recherché une formule de partage des revenus qui donnerait à Chorus One un revenu de 20% sur les frais de protocole.

Cependant, une expansion des paris liquides sur Solana pourrait entraîner une configuration des frais de protocole similaire au pari stETH / liquid sur Ethereum. Dans une telle configuration, les opérateurs de trésorerie et de mode du Lido DAO divisent les frais de 10% en récompenses de mise. Selon les parties prenantes, les frais sont réservés à la croissance d’un fonds d’assurance.