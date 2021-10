Le lien App Store Signaler un problème est de retour pour lutter contre les escroqueries, avec deux améliorations significatives

Le lien App Store Signaler un problème a été supprimé il y a des années, mais est revenu discrètement dans iOS 15. Il semble qu’il soit actuellement réservé aux États-Unis.

Apple a également apporté deux améliorations significatives à la fonctionnalité…

Auparavant, vous ne pouviez signaler un problème avec une application que si vous l’aviez déjà payée. Cela signifiait que si vous repérez une application frauduleuse, il n’y avait aucun moyen d’alerter Apple sans donner d’abord votre argent aux escrocs. Vous pouvez désormais le signaler sans avoir payé, bien que vous ne puissiez signaler un problème qu’avec une application que vous avez installée.

Deuxièmement, il existe désormais une option spécifique « escroquerie ou fraude ». Cela signifiera, espérons-le, qu’Apple agit en priorité sur ceux-ci.

Le lien n’est pas encore disponible dans tous les pays. Cela inclut le Royaume-Uni, qui a tendance à être l’un des premiers pays à avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, ce qui suggère qu’il pourrait être réservé aux États-Unis à l’heure actuelle.

De plus, le lien ne semble pas encore disponible pour toutes les applications, il peut donc prendre du temps à se propager dans le magasin.

Le fait que vous deviez avoir installé une application signifie que vous ne pouvez pas signaler librement les applications frauduleuses qui ont un coût d’achat unique sans d’abord remettre votre argent, uniquement celles avec des achats intégrés. Dans la pratique, cependant, la majorité des applications frauduleuses ont des abonnements intégrés.

Kosta Eleftheriou a tweeté à ce sujet, tout comme Richard Mazkewich.

Son tweet suggère qu’Apple a supprimé la fonctionnalité pour éviter d’éventuels problèmes de responsabilité, craignant peut-être qu’avoir été alerté d’un problème et ne pas supprimer immédiatement l’application puisse conduire l’entreprise à être considérée comme négligente.

Il n’y a aucune explication sur la raison pour laquelle Apple a rétabli le lien maintenant, mais ce n’est pas difficile à deviner. Les applications frauduleuses sont de plus en plus surveillées ces derniers temps, Eleftheriou y jouant un rôle non négligeable. Le développeur de FlickType a été contrarié lorsqu’Apple a autorisé un concurrent frauduleux à utiliser sa propre application de clavier Apple Watch. L’arnaque a facturé aux utilisateurs 8 $/semaine pour une application non fonctionnelle.

Eleftheriou s’est depuis donné pour mission d’attirer l’attention sur les applications frauduleuses sur l’App Store, soulignant que certaines rapportaient des millions de dollars de revenus, en utilisant des approches manipulatrices et de fausses critiques. Un exemple était un jeu pour enfants avec une fonction de casino cachée.

The Verge note à quel point il était difficile de signaler une arnaque auparavant.

Jusqu’à iOS 15, la seule façon de trouver ce bouton était de faire défiler jusqu’en bas de l’onglet Applications ou Jeux de l’App Store, d’être expulsé vers un site Web où vous deviez vous reconnecter. Ensuite, vous pouvez choisir parmi “Signaler une activité suspecte”, “Signaler un problème de qualité”, “Demander un remboursement” ou “Trouver mon contenu”. Aucune des options n’offrait un moyen clair de signaler une arnaque, et le “Signaler une activité suspecte” vous redirigerait plutôt vers l’assistance Apple.

