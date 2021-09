Le lien de Liverpool incite Dortmund à nommer les frais record nécessaires pour le raid de janvier

in

Liverpool a eu un peu d’espoir que le Borussia Dortmund vende Jude Bellingham en janvier – mais ils ont été informés que tout accord leur coûterait un contrat record de club.

Après avoir fait une percée à un jeune âge avec Birmingham City, Bellingham a perfectionné son métier avec le Borussia Dortmund. Il a admirablement réussi son ascension vers le football de haut niveau, faisant 46 apparitions la saison dernière. Sa forme lui a valu une place dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020, où il est devenu le plus jeune joueur à figurer dans la compétition – bien que son record ait été battu en une semaine.

Des rapports plus tôt ce mois-ci ont affirmé que le patron des Reds, Jurgen Klopp, est un grand admirateur de Bellingham et veut l’amener à Anfield. De plus, un le rapport indiquait que les Reds avaient vérifié ses progrès après avoir débuté aux côtés de Jordan Henderson pour l’Angleterre récemment.

De plus, il a été suggéré que Liverpool explorait volontiers la possibilité d’un accord en janvier pour la star adolescente. Via le Daily Star, les Reds seraient prêts à dépenser jusqu’à 80 millions de livres sterling pour attirer le milieu de terrain à Anfield.

Bien qu’apparemment improbables pour beaucoup, ces liens étaient donné une accréditation sérieuse par le journaliste de confiance Paul Joyce du Times.

Et sans parler d’une approche concrète de Liverpool en janvier, des rapports en Allemagne indiquent que Dortmund serait prêt à vendre.

Selon BILD, cependant, l’équipe de Bundesliga aurait fixé ce qui serait des frais de record de club pour Liverpool sur le milieu de terrain.

Ils déclarent qu’ils demanderaient 100 millions d’euros pour l’adolescent, les frais de 85,2 millions de livres sterling battant le record de transfert existant des Reds.

Cela dépasserait les 75 millions de livres sterling payés pour Virgil van Dijk à Southampton en janvier 2019 de plus de 10 millions de livres sterling.

Et il reste à voir si Liverpool serait prêt à dépenser.

Cependant, BILD estime que ce prix s’avérerait prohibitif pour Jurgen Klopp. Et malgré la blessure subie par Harvey Elliott dimanche, ce sont des frais qu’ils ne pourraient probablement pas égaler.

Un expert soutient la poursuite de Liverpool pour Bellingham

La perspective de Bellingham déménager à Liverpool est certainement un accord qui exciterait de nombreux fans des Reds.

Et l’ancien attaquant de Premier League Noel Whelan insiste sur le fait que Liverpool obtiendrait la vraie affaire s’il le signait.

“Wow, ce serait une signature incroyable”, a déclaré Whelan à Football Insider.

«Je pensais qu’il était excellent contre Andorre. Je suis toujours excité de le regarder. Il coche toutes les cases en tant que milieu de terrain.

« Il a une bonne stature, un bon moteur, une excellente autonomie de dépassement et une bonne vision. J’adore les petits drag back et les noix de muscade. Il est juste techniquement très doué. Le milieu de terrain complet.

«Je suis sûr que ce n’est pas seulement Liverpool qui garde un œil sur lui parce que c’est une perspective vraiment, vraiment excitante. Beaucoup des meilleurs clubs européens seront intéressés.

