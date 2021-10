Le lien de transfert de Lille soulève un point d’interrogation sur l’homme de Tottenham, Nuno, critiqué

Tottenham reste intéressé par l’arrière latéral lillois Zeki Celik, qui était lié à un transfert à Arsenal et à Manchester United cet été, selon un rapport.

Celik a aidé Lille à remporter le titre français du Paris Saint-Germain la saison dernière. Cela a semblé susciter l’intérêt de toute l’Europe, Arsenal se disant intéressé au cours de l’été. Manchester United, Tottenham et l’Inter Milan, champions de Serie A, étaient également liés.

Un mouvement ne s’est jamais produit pour l’arrière droit et les Spurs ont ensuite débarqué Emerson Royal de Barcelone.

Cependant, selon Tuttomercatoweb, Les Spurs « n’ont pas baissé les bras » sur le défenseur. Ils suggèrent que le joueur était l’un des « premiers buts » des Spurs de l’été.

Celik était également sur le radar des Spurs sous Jose Mourinho, et en novembre 2020 il a confirmé qu’il serait désireux de se tester un jour en Premier League.

« J’ai entendu dire qu’il y avait un intérêt de Tottenham », a-t-il déclaré à So Foot (via Get French Football News). « Mais je ne sais pas s’ils ont fait une offre.

« En tout cas, je sais que la Premier League est une ligue qui m’attire. Mais je suis heureux d’être resté ici quand on regarde le début de saison que nous avons eu.

L’Atletico Madrid a également remarqué Celik, dont la forme s’est maintenue en Ligue 1 cette saison.

Selon le rapport, Lille lui demandait 20 millions d’euros il y a un an, et sous contrat jusqu’en 2023, il est peu probable que sa valeur ait commencé à se déprécier pour le moment.

On ne sait pas si les Spurs feront valoir leur intérêt en janvier, mais l’intérêt soulève un point d’interrogation sur Emerson.

Emerson a scellé un changement le jour de la date limite pour un montant de 21,4 millions de livres sterling et a effectué cinq départs en Premier League.

Cependant, il a eu du mal à s’adapter à la vie en Premier League.

Emerson Royal lutte

Il a lutté contre la ruse de Wilfried Zaha lors de ses débuts à Tottenham. Le nouveau garçon était également fautif pour le but d’Odsonne Edouard et l’Evening Standard l’a noté 5/10.

Pourtant, cela n’a pas empêché le compte Twitter officiel des Spurs de publier une photo d’Emerson en train de se battre avec Zaha, avec une légende de « débuts », accompagnée d’un emoji couronne.

Un grand nombre de fans des Spurs ont réagi négativement au tweet et Nuno Espirito Santo a commenté le joueur lors de la victoire du mois dernier contre Aston Villa.

« Je pense que nous devons être très patients avec tous les joueurs. Je pense sincèrement qu’il doit s’améliorer. Il a fait un bon match et il était stable, surtout dans la façon dont il contrôlait la largeur.

« Il était vraiment bon pour aller de l’avant. Je pense qu’il a eu des moments où il aurait dû mieux décider quand il était dans la boîte. Mais pas seulement Emerson, je pense que toute l’équipe, c’était important pour nous », a déclaré le patron des Spurs.

