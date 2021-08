Le lien entre la controverse de Tandav et la sortie de Family Man 2 est surestimé, selon Manoj Bajpayee

L’acteur a en outre déclaré que les émissions OTT dépourvues de contenu réaliste leur tombaient à plat.

L’un des acteurs indiens les plus rentables et les plus prospères de l’espace OTT à l’heure actuelle, Manoj Bajpayee a déclaré que le lien entre la sortie de The Family Man 2 et les retombées de Tandav avait été surestimé. Bajpayee s’exprimait lors de l’événement Indian Express e-Adda avec la rédactrice en chef Ananta Geonka et le critique de cinéma Shubhra Gupta. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une peur avant de sortir The Family Man Season 2 étant donné qu’elle avait un ton politique, Bajpayee a répondu que le lien entre les deux était surestimé. Bajpayee a en outre demandé aux intervieweurs si la série leur semblait être censurée par hasard.

L’acteur de Dial 100 a expliqué que la saison 2 de Family Man était déjà terminée avant la rangée Tandav et a ajouté que les producteurs ne s’inquiétaient que de la manifestation dans une autre partie du pays. Bajpayee faisait allusion aux manifestations qui ont eu lieu dans l’État du Tamil Nadu avant la sortie de L’homme de famille saison 2. Bajpayee a ajouté qu’il était sûr qu’une fois que les manifestants auraient regardé la série, ils comprendraient que la série les concernait beaucoup. Il a ajouté que les réalisateurs de la série – Raj et DK – avaient mis en évidence tous les aspects du débat et de la controverse et laissaient aux téléspectateurs le choix de leur camp.

Interrogé sur le succès exceptionnel de la série Web dans tous les groupes d’âge et toutes les régions du pays, Bajpayee a déclaré qu’il était indispensable qu’un contenu OTT représente les aspects réels du personnage, y compris les nuances profondes, les couches et la dynamique entre les membres de la famille, le mari -femme, père-enfants entre autres. L’acteur a en outre déclaré que les émissions OTT dépourvues de contenu réaliste tombaient à plat car il était très difficile pour l’émission de garder le public accroché pendant 9 à 10 épisodes uniquement sur la base de drames et d’extravagances.

Discutant de son entrée dans l’espace OTT et d’une série de séries Web à succès, Bajpayee a déclaré qu’avant de signer The Family Man, il ne voulait pas faire partie du fouillis qui était distribué sur les plates-formes OTT. Il a en outre déclaré qu’il attendait quelque chose de nouveau, de charnu et un script qui tentait d’expérimenter le format et The Family Man a coché toutes les cases pour lui.

Sur la question de la censure, l’acteur de Satya Fame a déclaré qu’une grande responsabilité vient de la liberté d’expression et l’équipe de Family Man a pris le plus grand soin en ce qui concerne la question de la liberté d’expression. Rappelant des exemples de l’ensemble de The Family Man, Bajpayee a déclaré qu’il y avait de longues discussions sur la viabilité de chaque mot de juron utilisé dans la série et que toutes les tentatives ont été faites pour supprimer les mots qui n’ont pas contribué au personnage ou scénario. Traçant une ligne claire entre l’utilisation de jurons juste pour le plaisir et leur utilisation créative pour décrire la situation et l’état d’esprit du personnage, Bajpayee a déclaré que la violence, les scènes intimes et les jurons ne devraient être utilisés que pour contribuer au développement du personnage ou au scénario.

Sur la question de la censure, Bajpayee a déclaré qu’il incombait aux réalisateurs de s’autocensurer dans toute la mesure du possible, mais le problème survient lorsqu’on dit aux réalisateurs quoi faire. Citant des exemples de nombreux fans de son commentaire selon lesquels ils ne peuvent pas montrer sa récente série Web à leurs enfants, Bajpayee a déclaré que les parents devraient devenir des censeurs et empêcher leurs enfants de regarder ce qu’ils ne sont pas censés regarder. Il a en outre souligné que les séries comme The Family Man, Dial 100 ne sont pas faites pour les enfants de moins de 15-16 ans et qu’il appartient aux parents de jouer le faucon dans le ménage.

Visiblement jubilatoire du succès actuel de l’espace OTT, Bajpayee a déclaré que l’espace OTT a fait des écrivains, des réalisateurs et des conteurs le véritable roi de l’industrie et a souhaité que les temps actuels de l’industrie l’emportent. Il a également déclaré que chaque nuit avant d’aller se coucher, il souhaitait que l’espace OTT ait plus d’ailes et ne se termine jamais.

