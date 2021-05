Le lien entre le prince Harry et Charles mis à nu dans un clip déterré – «Parlez pendant des heures et des heures» | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a récemment évoqué le fait de grandir en tant que fils du prince de Galles et la «douleur génétique» des générations précédentes. Il a dit que son père “a souffert” pendant son enfance et “m’a traité comme il a été traité”.

Cela a suscité des spéculations de la part des commentateurs royaux sur une fracture croissante entre les deux princes.

Mais une interview sur l’émission Today de BBC Radio 4 en 2017 décrit leur relation sous un jour différent.

Au cours de la conversation, Harry a avoué que son père et lui auraient de longues conversations en privé sur la lutte contre le changement climatique.

Il a déclaré: «Nous pourrions en parler pendant des heures et des heures, ce que nous faisons toujours, mais pas avec un microphone devant nous.

«Je le vois totalement et je le comprends totalement à cause de toutes ces années et de toutes ces conversations que nous avons eues.

«Je finis par me prendre plus de cerveaux maintenant que je ne l’ai jamais fait.

La semaine dernière, le duc a déclaré à Dax Shepard lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert que sa vie avait été «un mélange entre The Truman Show et le fait d’être dans un zoo».

Il a ajouté: «Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit.