Le lien entre le prince Harry et Charles semble brisé de manière irréparable | Royaume-Uni | Nouvelles

Le duc de Sussex a continuellement insulté les compétences parentales du prince de Galles et s’est plaint d’avoir été coupé financièrement lors d’entretiens successifs. Maintenant, il semble que le dernier assaut du joueur de 36 ans ait pu pousser les choses par-dessus bord.

Au cours du podcast AppleTV +, Harry a suggéré que la parentalité de son père l’avait laissé avec “des douleurs et des souffrances génétiques” et a déclaré qu’il voulait “briser ce cycle” tout en élevant ses propres enfants.

Lorsque la princesse Diana est décédée, Harry n’avait que 12 ans et était l’un des nombreux membres de la famille qui marchaient derrière son cercueil alors que les funérailles de Diana étaient diffusées à travers le monde.

Dans l’interview, Harry a déclaré que sa famille n’avait pas parlé de la mort de sa mère, la princesse Diana, et s’attendait à ce qu’il fasse juste face à l’attention de la presse et à la détresse mentale qui en résultent.

“Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi : ‘Eh bien, c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi'”, a expliqué Harry.

LIRE LA SUITE: Le snipe Harry & Meghan de Sophie Wessex « fait appel au public britannique »

Mais beaucoup soulignent les commentaires précédents de Harry sur son père – qui brossent un tableau complètement différent de Charles.

Dans un documentaire de 2017, le prince a déclaré que son père avait été là pour lui après la mort de Diana.

“Il était le seul sur deux qui restait et il a essayé de faire de son mieux pour s’assurer que nous étions protégés et pris en charge”, a-t-il déclaré à l’émission.

Harry et son épouse Meghan Markle, 39 ans, entretiennent une relation de plus en plus difficile avec la famille royale depuis qu’ils ont pris leur retraite en tant que membres seniors en janvier dernier.

Le couple, avec son fils Archie, a d’abord déménagé au Canada puis en Californie à la recherche d’une “vie privée”.

Ils ont depuis signé des contrats lucratifs de plusieurs millions de dollars avec Netflix et Spotify.

Une interview explosive qu’ils ont donnée à Oprah Winfrey en mars a fait le plus de bruit – créant la plus grande crise royale depuis des décennies.

Au cours de la conversation, le couple a porté des accusations de racisme contre la famille royale – ce que le prince William a fermement nié quelques jours plus tard.

La tension était apparente lorsque Harry a assisté aux funérailles du prince Philip au château de Windsor en avril.

Alors que certains prétendent que les barbes constantes lancées par Harry ont poussé les choses au-delà de la réparation, d’autres pensent que les choses ne sont peut-être pas irréprochables.

Une source a déclaré au Mail on Sunday : « Charles est avant tout un homme si doux et un père dévoué.

“Il se sentira misérable. Il veut chercher une réconciliation. Il n’est pas du tout vindicatif.”

Cependant, malgré les affirmations, il a également été révélé que la patience de Charles concernant les critiques de sa mère, la reine, semble s’amenuiser.

L’initié a poursuivi: “Charles voudra s’engager, mais il est juste de dire que ce que Harry a dit dans les deux interviews avec Oprah a été considéré comme très insensible au sein de la famille.

“Si Harry attaquait la reine d’une manière plus personnelle, Charles resserrerait sans aucun doute les rangs avec la reine et Harry serait dans le froid.”

The Me You Can’t See est disponible sur Apple TV+