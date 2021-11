Le lien entre les trains et Bollywood : tournez maintenant dans les locaux d’Indian Railways pour devenir facile ! Vérifier les détails

Une fois la demande en ligne soumise sur le portail Web, les agents concernés des chemins de fer de zone seront informés et ils pourront accéder aux demandes sur le site Web et télécharger les autorisations après le processus d’approbation.

Pour rendre l’autorisation de tournage dans les locaux des chemins de fer indiens rationalisée et efficace, le Bureau de facilitation du film (FFO) mis en place au sein de la National Film Development Corporation (NFDC) et le ministère des Chemins de fer se sont intégrés afin de créer un mécanisme de tournage à guichet unique. Le transporteur national a toujours fait partie de l’expérience cinématographique indienne, selon le ministère des Chemins de fer. Le FFO a été créé pour faciliter le tournage dans le pays et promouvoir le pays en tant que destination préférée des cinéastes du monde entier. Pour filmer à travers l’Inde, son site Web est le mécanisme de facilitation et d’autorisation à guichet unique et le référentiel numérique unique d’informations pour le tournage dans le pays.

Jusqu’à présent, International, ainsi que des cinéastes indiens (et/ou leurs représentants), visitent les bureaux des CPRO de 17 zones et du Railway Board (à New Delhi) afin de soumettre des demandes d’autorisation de tournage de films dans les chemins de fer indiens. Grâce à l’activation du site Web de FFO (www.ffo.gov.in) en tant que facilitateur à guichet unique, les cinéastes peuvent désormais soumettre des candidatures en ligne pour le tournage de films sur divers sites ferroviaires relevant de la juridiction de plusieurs zones des chemins de fer indiens dans une manière centralisée. Une fois la demande en ligne soumise sur le portail Web, les agents concernés des chemins de fer de zone seront informés et ils pourront accéder aux demandes sur le site Web et télécharger les autorisations après le processus d’approbation.

En outre, ce site Web offre une plate-forme au demandeur ainsi que l’autorité accordant l’autorisation pour soulever ou répondre à toute question liée à la demande d’exécution transparente et rapide de la demande de tournage de film. L’objectif de l’intégration est de réduire le nombre de fenêtres auxquelles les producteurs ou cinéastes doivent accéder pour obtenir l’autorisation de tourner dans divers lieux ferroviaires. Le site Web de FFO accepte les demandes de longs métrages, d’émissions télévisées ou Web ainsi que de séries au nom d’Indian Railways. Les producteurs, pour les vidéos documentaires ou musicales et les publicités audiovisuelles, peuvent s’adresser directement au transporteur national.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.