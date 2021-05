Le lieu de la finale de la Ligue des champions est incertain alors que le Royaume-Uni place la Turquie sur la “ liste rouge ” du coronavirus

Le lieu de la finale de la Ligue des champions de Premier League a été mis en doute après que la Turquie a été placée sur la “ liste rouge ” des voyages du gouvernement britannique.

Les citoyens britanniques revenant des pays de la “ liste rouge ” du coronavirus sont tenus de se mettre en quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement pendant dix jours.

.

Cette nouvelle aura des implications pour les fans de City ou de Chelsea qui envisagent de se rendre à Istanbul

Le gouvernement a annoncé que la Turquie avait été ajoutée à la liste des pays à haut risque lors d’une réunion d’information vendredi soir.

Manchester City et Chelsea ont réservé leur place en finale le 29 mai après avoir respectivement battu le Paris St Germain et le Real Madrid plus tôt cette semaine.

Immédiatement, les discussions se sont tournées vers l’Angleterre accueillant la finale, la Turquie étant bloquée.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré: «Les pays rouges sont ceux qui ne devraient pas être visités, sauf dans les circonstances les plus extrêmes, où des tests répétés et l’isolement dans les hôtels désignés du gouvernement au retour sont obligatoires.

La finale devrait avoir lieu au stade olympique d’Ataturk, le même lieu où Liverpool a battu l’AC Milan en 2005.

«Les résidents non britanniques qui ont séjourné dans un pays rouge au cours des 10 derniers jours seront toujours interdits d’entrer au Royaume-Uni.

«Je dois vous dire que maintenant, en raison des préoccupations concernant les taux de Covid et les variantes préoccupantes, la Turquie, les Maldives et le Népal doivent malheureusement être ajoutés à la liste rouge.»

Shapps a ajouté que les supporters ne devraient pas voyager et a confirmé que la Fédération de football avait approché l’UEFA pour savoir si le match pouvait être transféré en Angleterre.

Shapps a déclaré: «Je crains que nous devions mettre la Turquie sur la liste rouge. Cela aura un certain nombre de ramifications. Tout d’abord, cela signifie qu’en ce qui concerne la Ligue des champions, les fans ne devraient pas se rendre en Turquie.

NOUVELLES

L’emplacement final de la CL est douteux alors que la Turquie est placée sur la liste rouge

HONNÊTE

Keane a rejeté les éloges de Maradona, de Liverpool et du Real Madrid en direct à la télévision

le regret?

Willian commente après avoir quitté Chelsea pour Arsenal revenir hanter l’ailier

révision

Arsenal “ a besoin de 150 millions de livres sterling pour revenir dans le top quatre ” mais Arteta a averti qu’il était au bord du gouffre

successeur

Allegri favori pour remplacer Arteta alors que les fans d’Arsenal forcent Emirates à se verrouiller

tous les changements

“ Les bons gens d’Arsenal lâchent prise ” – L’implication de Henry et Bergkamp dans la prise de contrôle est soutenue

il est temps d’y aller

Un fan d’Arsenal veut qu’Arteta disparaisse et que la légende soit amenée pour le reste de la saison

Expliqué

West Ham et Leicester évitent le chagrin européen alors qu’Arsenal est éliminé

«La FA est en pourparlers avec l’UEFA à ce sujet. Nous sommes très ouverts à l’organisation de la finale, mais c’est finalement une décision de l’UEFA.

«Bien sûr, le Royaume-Uni a déjà un palmarès réussi de matches de football avec des spectateurs, nous sommes donc bien placés pour le faire.

“Nous y sommes très ouverts mais c’est finalement une décision à prendre par l’UEFA, mais étant donné qu’il y a deux clubs anglais dans cette finale, nous attendons avec impatience ce qu’ils ont à dire.

.

City participe à sa toute première finale de Ligue des champions

.

Alors que Chelsea est à la recherche de son premier titre en Ligue des champions depuis 2012

Cependant, l’UEFA avait insisté plus tôt cette semaine sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention de changer de lieu, déclarant: «La finale de l’UEFA Champions League aura lieu à Istanbul le 29 mai avec un nombre limité de spectateurs et nous sommes assurés du verrouillage temporaire qui est en cours. la force jusqu’au 17 mai ne devrait avoir aucun impact sur le match.

«L’UEFA continue de travailler en étroite collaboration avec la Fédération turque de football et les autorités locales et nationales pour organiser le match en toute sécurité.»

City et Chelsea ont été contactés pour commentaires.