Le lieu de naissance de Jésus fermé aux pèlerins chrétiens étrangers à Noël à cause d’omicron

L’église de la Nativité, qui est le site traditionnel où Jésus est né à Bethléem, reste fermée aux futurs pèlerins chrétiens étrangers en raison de la dernière réponse d’Israël à la variante omicron du coronavirus.

La plupart des touristes qui visitent l’église, qui se trouve dans le territoire sous contrôle palestinien en Cisjordanie, y transitent par Israël, qui a récemment prolongé l’interdiction des voyageurs étrangers qu’il a mis en place le mois dernier. Le pays a également interdit aux résidents de voyager dans d’autres pays, y compris les États-Unis.

Des touristes visitent l’église de la Nativité, à Bethléem, en Cisjordanie, le mardi 16 novembre 2021. (AP Photo/Nasser Nasser)

Les économies touristiques de Bethléem et d’autres villes historiques telles que Nazareth et Jérusalem dépendent fortement des pèlerins chrétiens autour de la saison de Noël et ont été dévastées par les restrictions de voyage en cours liées à la pandémie.

Certains dirigeants chrétiens se sont prononcés contre ce qu’ils prétendent être une discrimination religieuse de la part du gouvernement israélien, qui a fait une exception à ses restrictions la semaine dernière pour les participants à « Birthright », un programme qui offre aux jeunes juifs du monde entier la possibilité de visiter Israël. .

Des gens visitent l’église de la Nativité à Bethléem, en Cisjordanie, le jeudi 5 mars 2020. (AP Photo/Mahmoud Illean)

Wadie Abunassar, porte-parole et conseiller des églises de Terre Sainte, a déclaré que diverses confessions chrétiennes étaient mécontentes de ce qu’elles considéraient comme un traitement sélectif.

« La discrimination raciste ne devrait jamais être acceptée de quelque manière que ce soit ! » a-t-il écrit dans une publication sur Facebook. « J’exhorte les autorités israéliennes à traiter tous ceux qui souhaitent visiter le pays de manière égale, sans aucune discrimination entre les religions.

Des touristes posent pour une photo avec des colonnes de calcaire poli rénovées, lors d’une visite à l’église de la Nativité, dans la ville cisjordanienne de Bethléem, le mardi 16 novembre 2021. (AP Photo/Nasser Nasser)

Une source de l’Église catholique romaine qui a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat a déclaré que les responsables de l’église étaient choqués et en colère par la décision du gouvernement israélien et ont appelé l’industrie du tourisme d’Israël à laisser les pèlerins chrétiens entrer dans le pays pour la saison de Noël.

