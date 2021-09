Le lieu de tournage du spin-off de “Teen Mom” ​​face à l’indignation des résidents “totalement dégoûtés”

Un nouveau spin-off Teen Mom est en préparation et fait déjà face à l’indignation de ceux qui vivent à proximité du lieu de tournage. Contrairement aux entrées précédentes de la franchise MTV de longue date, la nouvelle émission a des stars de Teen Mom OG, Teen Mom 2 et Teen Mom: Young and Pregnant vivant ensemble dans une retraite à San Diego. Les habitants de la région seraient “totalement dégoûtés” par la production intrusive.

“Ils ont installé ces lumières de production lumineuses tout autour du lac et elles éclairent les maisons des résidents à toute heure de la nuit”, a déclaré un résident à The Ashley’s Reality Round-Up la semaine dernière. “Au début, la sécurité disait aux habitants qu’ils tournaient un” documentaire familial “.” The Ashley a également trouvé des commentaires de résidents frustrés sur le babillard Nextdoor de la communauté, l’un d’eux disant qu’ils devraient être “gênés d’avoir notre communauté associée à cette poubelle. ”

EXCLUSIF! Regardez les photos du tournage de #TeenMom pour le nouveau spin-off “retreat” en Californie ! De plus, The Ashley a les derniers détails sur les nouveaux arrivants : https://t.co/hFT7Uyq8Ta pic.twitter.com/VPCmD9HWEB – The Ashley (@TheAshleysRR) 20 septembre 2021

“Malheureusement, ce sont les ordures qu’ils sont encouragés à venir dans notre joli et paisible joyau caché”, a écrit un autre habitant, y compris l’un des rapports de The Ashley sur les étoiles se battant lors de la retraite. “Eh bien, ça craint la classe dès la sortie de la zone”, a écrit un autre. “Ce n’est qu’une émission de téléréalité idiote remplie de drames, de droits et d’absurdités”, a ajouté un résident.

La nouvelle du spin-off a fait surface plus tôt ce mois-ci. Le casting comprendrait les stars de Teen Mom 2 Ashley Jones, Briana DeJesus et Jade Cline, qui se seraient toutes battues pendant la production. Les stars de Teen Mom OG, Maci Bookout et Gary Shirley, seraient également impliquées. La plus grande surprise du casting est Farrah Abraham, qui a quitté la franchise en 2018 lorsqu’elle a poursuivi MTV pour l’avoir licenciée en raison de son travail dans l’industrie du divertissement pour adultes. Abraham est apparu sur une photo de l’ensemble PEOPLE publiée le 22 septembre. Leah Messer, Kailyn Lowry et Chelsea Houska n’y participeraient apparemment pas.

Le spin-off n’a toujours pas de titre. Le format devrait être similaire à Big Brother, le casting vivant dans un hôtel. “Le but, bien sûr, est de créer du drame et des combats internes”, a déclaré une source à E! Nouvelles. “Donc, mettre Farrah dans le mix va déclencher cela. Il y a déjà eu beaucoup de conflits.”

Des sources ont déclaré à The Ashley qu’un autre combat avait éclaté lorsqu’Abraham est arrivé sur le plateau, car les autres membres de la distribution n’avaient aucune idée qu’elle serait impliquée. “Les producteurs n’ont pas dit aux autres acteurs que Farrah venait parce qu’ils voulaient une grande réaction”, a déclaré une source au média. “Ils ont définitivement obtenu ce qu’ils voulaient : tout a explosé sur le plateau… encore une fois.”