Le lieu et la date des finales du championnat du monde LoL 2021

Cette année, le championnat du monde de League of Legends aura lieu en Chine.

Riot Games a annoncé l’heure et le lieu de la finale du championnat du monde de League of Legends 2021! Le centre sportif des Universiades de Shenzhen, en Chine, accueillera le dernier et le plus grand tournoi de la saison. De plus, la bataille finale de la grande finale aura lieu le 6 novembre. Le lieu a une capacité de 60 334 personnes, et si tout se passe comme prévu, les fans pourront peut-être assister au plus grand événement League of Legends de l’année.

Comme les années précédentes, les meilleures équipes du monde participeront au championnat du monde. Les 24 meilleures équipes du monde entier concourront pour le prix et la Summoners Cup. L’année dernière, les représentants du VCS vietnamien n’ont pas pu y assister, mais j’espère que les restrictions de voyage seront levées d’ici l’automne et que les fans pourront avoir une bataille à part entière des joueurs les plus talentueux!

Le troisième championnat du monde chinois

Ce sera la troisième fois que la Chine accueillera l’événement. Les premiers Mondiaux qui s’y sont déroulés ont été le tournoi 2017 au stade national de Pékin à Pékin. Le championnat de l’année dernière a eu lieu au stade de Shanghai, mais à cause de la pandémie, les spectateurs n’ont pas pu y assister. Pour cette raison, la Chine a eu une autre chance d’organiser des Mondiaux. Pendant ce temps, le Championnat du monde d’Amérique du Nord a été repoussé jusqu’en 2022.

Le lieu est à la fois unique et magnifique, ressemblant à un bâtiment tout droit sorti d’un jeu de science-fiction. «Shenzhen est la ville la plus compétitive et la plus innovante de Chine avec des milliers de startups de haute technologie et d’activités entrepreneuriales, nous avons donc pensé que c’était le paysage idéal pour accueillir nos finales.»

La cagnotte initiale du championnat du monde de League of Legends 2021 sera de 2225000 $. Mais il augmentera sûrement avec les ventes d’objets en jeu qui contribueront au pool plus tard cette année. Jusqu’aux Mondiaux, nous avons encore une saison estivale à encourager, mais restez à l’écoute de l’ESTNN pour plus d’informations sur le plus grand événement de la Ligue de l’année!

