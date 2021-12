Le lieutenant de police de San Francisco. accuse les politiques libérales de la ville de lui avoir lié les mains au milieu de vols à main armée

Tracy Mccray : « Nous en avons marre »

Tracy Mccray, membre du service de police de San Francisco, se joint à «Tucker Carlson Tonight» pour discuter des dizaines de magasins touchés par des foules de pillards.

Un lieutenant de police de San Francisco a déclaré mardi que la ville d’or était « en spirale » au milieu d’une série troublante de vols à main armée qui a tourmenté les détaillants locaux avant la saison des achats des Fêtes.

« San Francisco, comme vous pouvez le voir sur toute la vidéo, les magasins fermés, des espaces vides pour le commerce de détail, est une ville en pleine spirale ou déjà au fond des toilettes », a déclaré le lieutenant Tracy McCray à l’animateur de Fox News Tucker Carlson. .

Les législateurs californiens ont été critiqués pour avoir omis d’enquêter et de poursuivre les auteurs du vol organisé de commerce de détail en cours. Les critiques blâment les politiques libérales de l’État pour la recrudescence des pillages, en particulier une loi connue sous le nom de « Proposition 47 », qui abaisse la peine en cas de vol, légalisant ainsi le vol à l’étalage.

McCray, qui supervise l’unité des vols pour le département de police de San Francisco, a déclaré qu’il était « très frustrant » de voir sa ville se détériorer, et a blâmé le traitement des criminels avec des gants pour enfants pour lui avoir attaché les mains.

Images de sécurité d’un vol à main armée: City of Concord PD (City of Concord PD)

« Je suis originaire d’ici, née et élevée », a-t-elle déclaré. « Je vois tout cela en temps réel et c’est préoccupant. Je le vois quand je travaille, je le vois quand je ne suis pas en service, je le vois en tant que vice-président du syndicat représentant les hommes et les femmes qui essaient pour servir la ville au mieux de leurs capacités », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas pour nos autres partenaires, mais nous avons un problème, reconnaissons que nous avons un problème et trouvons une solution. »

Le procureur progressiste de l’État, le procureur de district Chesa Boudin, est confronté à une élection de rappel l’été prochain pour ses actions qui, selon les critiques, ont conduit au déchaînement des pillages.

McCray a déclaré qu’elle pensait que le SFPD pouvait rétablir la sûreté et la sécurité de la ville si on lui en donnait l’occasion.

« Je suis très confiante car nous avons la volonté de 2 200 membres qui viennent jour après jour pour faire leur travail et rendre la ville meilleure », a-t-elle déclaré.

Quatre suspects impliqués dans le dernier cambriolage par écrasement ont visé mercredi un magasin Apple à Santa Rosa, en Californie, ont annoncé les autorités. (Service de police de Santa Rosa)

McCray a souligné les 83 000 signatures déjà soumises à l’appui du rappel contre Boudin, disant à Carlson que ceux qui rejettent la décision comme un effort républicain devraient être conscients que « Nous n’avons pas 83 000 républicains à San Francisco ».

« C’est un échantillon de personnes qui en ont maintenant marre », a-t-elle déclaré. « Nous savons ce que nous devons faire, ayons simplement le courage de le faire et arrêtons d’en parler. C’est incroyablement frustrant », a-t-elle poursuivi, « mais même aussi frustrés que nous le sommes, nous sommes toujours prêts à nous présenter et à faire notre travail et j’aimerais que nos autres partenaires du système judiciaire fassent simplement le leur. »