Moins d’un jour après avoir décrit une évaluation de sécurité du chef du syndicat de la police du Capitole des États-Unis comme «BS», le lieutenant-général à la retraite Russel Honore a déclaré mardi que des émeutiers avaient violé le Capitole américain le 6 janvier après avoir été informé «d’un petit BS de ce qu’ils veut entendre. »

Honoré a fait ses commentaires les plus récents le 6 avril alors qu’il apparaissait sur un panneau vidéo pour lutter contre l’extrémisme dans les forces armées et les services de police américains. Honoré, qui a été nommé en janvier par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour diriger un groupe de travail chargé d’examiner la sécurité au Capitole, s’est écarté du sujet du groupe et a présenté son point de vue sur les causes de la violation du 6 janvier.

L’ancien général trois étoiles de l’armée a déclaré que l’attaque était le résultat d’une «propagande» qui donnait aux gens «un peu de bêtises sur ce qu’ils voulaient entendre».

« Je pense que nous avons été victimes d’un peu de propagande et d’une superbe utilisation de l’opération d’information, qui est une arme offensive pour façonner l’esprit des gens », a déclaré Honore lors du panel organisé par le Conseil de l’Atlantique. « Et encore une fois, dites-leur simplement un peu de BS ce qu’ils veulent entendre, un morceau de vérité et demandez-leur d’agir en conséquence. »

Les commentaires font suite à une apparition dans la presse lundi dans laquelle Honoré semble à la fois contredit et d’accord avec un responsable syndical concernant l’état de la police du Capitole.

Au cours du week-end de Pâques, le chef du syndicat de la police du Capitole, Gus Papathanasiou, a déclaré que le département comptait 233 agents de moins que les 2 000 membres alloués.

«Nous avons du mal à répondre aux exigences de la mission, même avec les officiers qui font des heures supplémentaires forcées», a déclaré Papathanasiou dans un communiqué. «Au cours des 3 à 5 prochaines années, nous avons 500 autres agents qui pourront prendre leur retraite. Bon nombre de ces agents pourraient mettre leurs papiers de retraite demain.

Honoré lundi, a rejeté les commentaires du chef du syndicat, tout en semblant également les soutenir.

«C’est BS», a déclaré Honoré le 5 avril sur CNN. «La police du Capitole peut répondre à la mission. L’ancien officier de l’armée a noté qu’il comprend «l’enthousiasme» pour embaucher plus d’officiers, mais l’affirmation du chef du syndicat est une «exagération».

Honoré a également déclaré, cependant, que son rapport de groupe de travail traitait de la question de la dotation en personnel.

«Nous avons fait la recommandation qu’ils ont besoin d’obtenir le financement pour recruter et embaucher les 233 agents dont ils sont à court», a déclaré Honore. «Nous avons recommandé d’embaucher 800 agents supplémentaires. Ces recommandations sont là, c’est au Congrès de prendre des mesures.

Alors que les commentaires les plus récents d’Honoré sont remarquables pour leurs contradictions et l’utilisation du terme «BS», les observateurs militaires qui connaissent l’officier d’infanterie de longue date ont noté en privé que les commentaires sont loin d’être «honorés à part entière».

Plus tôt cette année, Honoré a attiré la colère des républicains, en particulier du sénateur du Missouri Josh Hawley, après avoir critiqué la police. Le général à la retraite au franc-parler, connu pour son rôle lors de l’ouragan Katrina, a sonné dans un tweet contre Hawley.

« Ce petit morceau de s – avec son diplôme en droit @Yale devrait être épuisé de DC et radié dès que possible », aurait écrit Honore dans un tweet maintenant supprimé.

Dans un autre tweet qui apparaît toujours sur son fil d’actualité, Honoré a écrit à propos de la républicaine du Colorado et militante des droits des armes à feu Lauren Boebert: « Mettez son stupide A – sur la liste d’interdiction de vol. »

Honore donne maintenant fréquemment des séminaires et des discours à des clients privés. Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Just the News.