Le lieutenant-gouverneur élu Sears corrige un record avec Dana Bash de CNN sur le CRT dans les écoles

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le lieutenant-gouverneur de Virginie Winsome Sears a utilisé son sang-froid, son esprit et ses expériences de vie pour repousser Dana Bash de CNN dimanche après que l’hôte a insinué à tort que la théorie critique de la race n’était pas enseignée aux étudiants de l’Old Dominion.

Le segment a commencé avec Bash reconnaissant que Sears, une républicaine, était entrée dans l’histoire en devenant la première femme noire jamais élue à un poste à l’échelle de l’État en Virginie, bien que Sears, qui a dit à plusieurs reprises que ce n’était pas son objectif, ait néanmoins déclaré qu’elle voyait l’importance de définir un exemple à suivre pour les autres.

Puis Bash s’est tourné vers l’éducation, notant que Sears a couru sur une plate-forme d’opposition à la théorie critique de la race, tout comme l’a fait Glenn Youngkin, élu du GOP Gov.

« Parlons d’éducation plus largement. Vous vous êtes opposé à la théorie critique de la race enseignée dans les écoles qui, je devrais dire, ne fait pas partie du programme de Virginia », a déclaré Bash.

« Vous avez dit cependant que le bon et le mauvais de l’histoire américaine devraient être enseignés, et que – nous devrions également dire aux téléspectateurs que vous êtes l’ancien vice-président du Virginia Board of Education. Expliquez comment vous pensez que la race devrait être enseignée dans les écoles publiques de Virginie », a déclaré l’hôte.

« Eh bien, laissez-moi reculer. Je ne suis pas d’accord sur le fait que le CRT n’est pas enseigné », a noté Sears en réponse.

« Je n’ai pas dit ça. J’ai juste dit que ce n’était pas dans le programme, juste pour être clair », intervint Bash.

« Non, non, non, non, cela fait partie du programme d’études, il est tissé (sic) dans et hors du programme », a poursuivi Sears, notant en outre que même si les plans de cours ne disent pas réellement « Théorie critique de la race », le programme a été intégré dans les plans de cours au fil des ans.

« En fait, en 2015, l’ancien gouverneur, qui vient d’être vaincu, McAuliffe, son conseil d’État de l’éducation avait des informations sur la façon de l’enseigner, donc c’est tissé. Donc, vous savez, c’est de la sémantique, mais c’est tissé », a-t-elle expliqué. , ajouter:

Ce que nous voulons dire et ce que le gouverneur élu Youngkin a dit, c’est que toute l’histoire doit être enseignée, le bon, le mauvais et le laid, parce que ce que nous apprenons de l’histoire, Dana, c’est que nous n’apprenons pas de l’histoire et nous continuons à répéter les mêmes erreurs. Mais pendant que nous parlons d’histoire, que diriez-vous de comment les gens des années 1890, les Noirs des années 1890 à environ 1950-1960, selon le recensement américain, se sont mariés dans un pourcentage qui avait largement dépassé tout ce que les Blancs avait déjà fait ?

Lorsque nous parlons des émeutes raciales de Tulsa, demandons-nous comment les Noirs ont-ils amassé autant de richesses juste après la guerre civile, pour qu’elles puissent même être détruites ? Comment ont-ils fait ça ? Ils venaient de rien, de zéro. Certains d’entre eux n’ont même jamais eu les 40 acres et une mule.

Essayons d’imiter cela. La seule chose que les esclaves voulaient – ​​eh bien, trois choses importantes, leur liberté, certainement. Ensuite, ils voulaient retrouver leurs familles. Et la troisième chose était qu’ils voulaient une éducation. Et, mon Dieu, quand l’éducation est-elle devenue un gros mot chez les Noirs ?

« Nous allons avoir un bon système d’éducation. Ça va – ça va représenter tout le monde. Et je vais aider à voir cela, parce que l’éducation a sorti mon père de la pauvreté lorsqu’il est venu en Amérique avec seulement 1,75 $. L’éducation m’a élevé, car je dois trouver ma propre voie dans ce monde. Et l’éducation nous élèvera tous.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ce que cela signifie d’être la première femme noire élue à un poste d’État en Virginie, Winsome a expliqué: «Eh bien, cela signifie que, lorsque les enfants me regardent, ils peuvent dire, eh bien, Winsome est là. Si elle peut le faire, je peux le faire, parce que, comme je leur ai dit dans leurs petites enclaves quand ils se réunissent ou dans leurs fêtes quand ils obtiennent leur diplôme, je leur ai dit, je n’ai rien fait de spécial. Tout ce que je faisais était de rester à l’école et d’étudier. Et vous pouvez le faire aussi, car je suis un exemple de ce que vous pouvez être si vous y réfléchissez. »