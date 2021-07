Plus tôt cette année, Nike a poursuivi MSCHF Product Studio pour l’édition limitée “Satan Shoes” qu’elle a sortie en collaboration avec Lil Nas X, pour promouvoir le single “Montero” du rappeur. Maintenant, l’artiste de 22 ans a insisté sur le fait que la confrontation juridique le conduirait à se rendre devant les tribunaux – bien que la déclaration semble faire partie d’un effort promotionnel élaboré pour un single différent pour le moment.

Nike a visé les “Satan Shoes” – qui étaient simplement des Air Max 97 modifiées, avec des “détails brodés en rouge sur le thème satanique”, un pentagramme, une goutte de sang humain et un prix de plus de 1 000 $ – dans un libellé ferme plainte fin mars. Soulignant qu’elle n’avait pas donné à MSCHF de Brooklyn ou à Lil Nas X la permission de modifier et de libérer les baskets, la société basée à Beaverton, en Oregon, a obtenu une ordonnance restrictive contre les chaussures début avril.

Un règlement Nike-MSCHF est arrivé peu de temps après, impliquant apparemment un peu plus qu’un rappel « volontaire » et la responsabilité officielle de MSCHF pour toute plainte de client ou problème de santé découlant du produit. (Les implications en termes de relations publiques des chaussures, que de nombreux clients en colère pensaient que Nike avait elle-même publiées, semblaient être un élément clé du procès.) Comme on pouvait s’y attendre, peu de fans se sont conformés au retour facultatif – les coups de pied sataniques s’étaient vendus bien avant le rappel. la commande est arrivée – et d’autres ont encore déboursé des sommes astronomiques pour les chaussures sur des sites Web de revente.

Quoi qu’il en soit, malgré le règlement entre Nike et MSCHF ainsi que le fait que Lil Nas X lui-même n’était pas partie au procès, l’artiste a suggéré dans une série de publications sur les réseaux sociaux qu’il participerait à une audience du tribunal aujourd’hui. dans le cadre de l’action en justice de la société de vêtements de sport.

Bien sûr, le texte à l’écran dans une vidéo de Lil Nas X TikTok se lit comme suit : « Quand vous avez un tribunal lundi pour des chaussures sataniques et que vous pourriez aller en prison, mais votre étiquette vous dit de continuer à faire des tiktoks. » Cependant, ce message et des messages similaires semblent avoir fait partie d’une stratégie marketing plus large, comme mentionné initialement, car Lil Nas X a également publié aujourd’hui une vidéo de deux minutes, intitulée “Nike v. Lil Nas X – Satan Shoes Trial”.

Le clip comique, qui représente Lil Nas X comparaissant devant un jury (tout en jouant plusieurs autres rôles en plus de lui-même) dans une hypothétique bataille judiciaire avec Nike, avait déjà accumulé environ 330 000 vues sur YouTube et 200 000 likes Twitter à l’époque. l’édition de la pièce. De plus, l’artiste a également lancé un site Web “Free Lil Nas X” et a clairement indiqué, à la fois dans la vidéo et dans d’autres articles, qu’il sortirait un nouveau single (avec Jack Harlow et produit par Kanye West) vendredi.

Compte tenu du timing et du sujet de la vidéo, il semble qu’il s’agisse de la “comparution devant le tribunal” que Lil Nas X avait mentionnée. Mais parce que ledit sujet est basé sur la réalité – il y a eu en fait une affaire juridique avec Nike sur les chaussures – et le créateur a continué à promouvoir le sujet en utilisant un langage sérieux, un certain nombre de fans ont l’impression qu’un Lil Nas X- L’audition de Nike se produit réellement.

« toutes les blagues mises à part, je ne peux pas croire que je pourrais aller en prison. qui va faire des tweets légèrement drôles sur le fait d’être gay pendant mon absence », a écrit l’artiste de « Old Town Road » aujourd’hui.

« Tout ce que @LilNasX a fait, c’est de personnaliser une chaussure Nike et de la revendre. Est-ce que @Hanes va aussi maintenant poursuivre tous les influenceurs et musiciens pour avoir fait la même chose là-bas [sic] t-shirts ? #freelilnasx », a écrit un supporter.

«Ils essaient vraiment de mettre Nas en prison pour des chaussures. Nike n’est pas seulement raciste, ils sont homophobes. Mettons le PDG de Nike en prison pour avoir utilisé le travail forcé en Chine. #FreeLilNasX », a déclaré une autre personne.

“Je ne suis pas #FreeLilNasX à cause de tout le sang humain, je suis #FreeLilNasX parce que f–k Nike et les gros corpos, et Lil Nas X est vraiment un bon musicien”, a pesé une troisième personne.

“Je suis tellement confus que @LilNasX soit en train de faire une affaire judiciaire ou est-ce juste pour un clip ou smth”, a écrit un quatrième et dernier utilisateur de médias sociaux.

Inutile de dire que les cadres supérieurs de Nike ne trouveront probablement pas la campagne marketing (et les critiques de leur entreprise qui en résultent) aussi amusantes que tant de fans l’ont fait, et il reste à voir si l’événement suscitera d’autres poursuites judiciaires. De même, dans le cas improbable où la vidéo coïncidait avec une véritable audience devant le tribunal impliquant Nike et Lil Nas X, les documents devraient bientôt être rendus publics.

Sur ce dernier front, il convient de mentionner en conclusion que Lil Nas X semble avoir un penchant pour transformer des noyaux de vérité en sujets de conversation (promotionnellement efficaces), car il a rallié ses fans à la mi-avril en relayant que « tous les services de streaming ” se préparaient à retirer sa piste “Montero”. En fin de compte, le retrait temporaire a semblé affecter certaines plates-formes dans quelques pays, à l’exclusion des États-Unis.