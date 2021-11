Dimitar Berbatov a qualifié le limogeage de Nuno Espirito Santo à Tottenham de « cruel », mais admet que son successeur probable, Antonio Conte, pourrait être un candidat idéal pour son ancien club.

Nuno a reçu ses ordres de marche après seulement quatre mois et 17 matchs et Conte devrait être le nouveau patron de la N17.

.

Après seulement 17 matchs, le règne de Nuno est terminé

. ou concédants de licence

Conte est un grand nom de manager dans le football

Le président des Spurs Daniel Levy et le directeur général du football Fabio Paratici se seraient rencontrés dimanche pour discuter du sort de Nuno après la défaite 3-0 à domicile samedi contre Manchester United, la cinquième défaite de l’équipe en 10 matchs de Premier League cette saison.

Et bien qu’il ait admis que le limogeage était « cruel », Berbatov, qui a marqué 46 buts en 102 apparitions en trois ans aux Spurs, estime que Conte pourrait être un bon candidat pour le club du nord de Londres.

S’exprimant en partenariat avec Betfair, Berbatov a déclaré : « Le limogeage de Nuno Espirito Santo montre la cruauté et l’impatience qu’il y a dans le football, en particulier lorsqu’il s’agit des managers.

« Vous pouvez être licencié après une courte période ou si les résultats ne sont pas ceux attendus par tout le monde. Quatre mois est une période très courte pour juger un manager et je ne pense pas que Nuno ait mérité le limogeage.

. ou concédants de licence

Levy est encore plus tranché qu’on ne le pensait

« N’oublions pas qu’à un moment donné, les Spurs étaient en tête de la Premier League plus tôt dans la saison. Tout le monde parlait, les émotions étaient vives et certains disaient que ce serait peut-être l’année des Spurs. Avance rapide quelques mois plus tard, Nuno est limogé et les Spurs sont huitièmes. Dix-sept matchs, ce n’est rien. Ce n’est pas comme ça qu’on juge un entraîneur, peu importe qui c’est, on leur donne plus de temps.

« En même temps, si les Spurs ont déjà pris contact avec certaines personnes – disons Antonio Conte, qui est le favori pour obtenir le poste – et qu’il est intéressé, alors la tentation de faire le changement et de nommer Conte devient trop grande. »

Conte est connu pour ses équipes défensives astucieuses et utilise souvent trois défenseurs centraux et deux défenseurs latéraux.

Berbatov estime que l’Italien est un « bon ajustement », mais devra garder à l’esprit que les fans des Spurs veulent attaquer le football après avoir vu le sort de Jose Mourinho et Nuno, qui sont tous deux partis avec des fans désespérés pour un style de jeu offensif.

. – .

Berbatov était une star populaire à Tottenham

Il a poursuivi: «Parfois, les Spurs ont besoin d’une approche disciplinaire. Pas toujours, bien sûr, car les fans des Spurs veulent voir un football offensif. Quand Mourinho était là, c’était plus défensif et les fans étaient en colère contre le style de jeu.

« Si Conte obtient le poste, il doit prendre tout cela en considération et savoir que la voie des Spurs a toujours été d’attaquer le football et de divertir les fans.

« Il doit regarder les erreurs des managers précédents, voir ce contre quoi les fans étaient en colère, comment l’équipe jouait, comment les résultats se sont passés et prendre tout cela en considération et faire son plan d’action.

« Conte est un disciplinaire, la défense serait serrée, mais en même temps il aurait besoin de trouver un équilibre pour satisfaire les fans. Ils doivent produire un football offensif et jouer avec émotion. Sur la base de sa réputation, Conte est un bon candidat et qui d’autre peut être meilleur pour les Spurs en ce moment ?