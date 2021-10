Le limogeage de Ronald Koeman et la nomination de Xavi étaient inévitables

Ronald Koeman est absent et il semble presque certain que Xavi sera le nouveau manager du FC Barcelone. Les hommes de Koeman se sont améliorés sur une première moitié de saison torride avec une excellente seconde moitié, mais au cours de l’été, les choses se sont effondrées. Lionel Messi et Antoine Griezmann sont partis, et tandis que les Catalans ont effectué des transferts gratuits intelligents, le niveau de talent a chuté. Pourtant, Koeman n’a pas pu suivre, même avec des attentes réduites, et l’équipe a connu des résultats terribles.

Xavi était celui que le club voulait vraiment, pas Koeman. C’est Xavi qui a refusé l’offre de Josep Maria Bartomeu de reprendre Ernesto Valverde, permettant à Quique Setién d’être nommé. Après le limogeage de Setién, le nom de Xavi a de nouveau été répandu, mais finalement le poste a été confié à Koeman.

Joan Laporta n’a jamais semblé avoir de bonnes relations avec le Néerlandais, refusant d’abord de s’engager pleinement à le garder en tant que manager au cours de l’été dernier. Laporta a finalement cédé, mais il est facile d’imaginer que la raison en était que l’équipe n’avait pas beaucoup d’argent et qu’il ne voulait pas payer à Koeman une tonne d’argent en indemnités de départ.

Cette alliance difficile était vouée à l’échec, même si Laporta essayait de faire venir les joueurs préférés de Koeman comme Memphis Depay et Luuk de Jong. Quelques matches seulement dans la saison, Koeman était déjà menacé de limoger dans la presse.

Rétrospectivement, cela semble être une erreur de s’engager envers Koeman. Il était en règle pour une excellente seconde moitié de saison, et avait un contrat qui lui donnait droit à beaucoup d’argent s’il devait être relevé de ses fonctions. Il était donc tout à fait compréhensible de continuer avec lui. Mais avec le recul, cela semble être un mauvais choix.

Au début du mois, j’écrivais que Koeman devrait être limogé sans délai, et qu’un entraîneur intérimaire devrait être nommé si le choix à long terme n’était pas disponible.

Je pense toujours qu’il aurait été plus sage de le renvoyer alors (ou même plus tôt, pendant l’été si possible) que maintenant. Il semble plus ou moins qu’un mois de temps a été perdu. Mais à tout le moins, Laporta fait le pas et ne le laisse pas partir plus longtemps.

Maintenant, c’est à Xavi. C’est le golden boy de Barcelone et son embauche était encore plus inévitable que le licenciement de Koeman. Ce dont les Catalans ont besoin maintenant, c’est de patience. Les résultats ne seront pas bons pendant longtemps. Comment le pourraient-ils ? L’équipe n’est pas au niveau requis. Cela prendra beaucoup de temps à réparer.

Pour cette raison, le club doit être patient. Koeman n’était pas l’embauche de Laporta, mais Xavi l’est. Il y a enfin une certaine cohérence autour du projet, qui est dans le chaos depuis longtemps.

Ne vous y trompez pas, la majeure partie est le gâchis de Bartomeu dont Laporta a simplement hérité. Il faudra au moins autant de temps, sinon plus, pour défaire le désordre qu’il en a fallu pour le créer en premier lieu. Cela signifie de nombreuses années.

Xavi n’a pas fait ses preuves en tant que manager en dehors du football asiatique, cela peut donc également être une expérience d’apprentissage. La chose sage maintenant est de lui donner beaucoup de temps et beaucoup de patience.