Le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer ne résoudra pas le véritable problème de Manchester United – Man United News And Transfer News

Le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer était devenu la seule option viable après des mois de performances sans vie et de mauvais résultats à Manchester United.

Les fans étaient fatigués d’une équipe contenant certains des joueurs les plus talentueux et les plus performants du jeu aujourd’hui, pataugeant apparemment sans plan ni direction.

Les défaites humiliantes contre Liverpool et Manchester City auraient dû être des catalyseurs de changement, mais la situation a pu dégénérer jusqu’à ce que United touche vraiment le fond.

Une défaite 4-1 contre la relégation menaçant Watford n’a donné aux propriétaires aucun autre endroit où se cacher, Solskjaer a été à regret démis de ses fonctions avec effet immédiat.

Il est maintenant devenu clair que, à long terme, le Norvégien n’a jamais été assez qualifié pour le poste, et malgré les troisième et deuxième places, il ne pouvait pas espérer rivaliser avec les Pep Guardiolas et Jurgen Klopps du monde.

Mais il serait négligent de s’attendre à ce que tous les problèmes de United s’évaporent maintenant que Solskjaer est parti, les problèmes du club sont beaucoup plus profonds que ce qui se passe sur le terrain.

Pour reprendre les mots de Barney Ronay du Guardian :

« La personne nommée à la direction la moins qualifiée de l’histoire moderne de United a été démis de ses fonctions, avec l’atterrissage en douceur d’un paiement important. »

« Mais ne vous y trompez pas, la mauvaise personne quitte le bâtiment. »

Tant que United est dans et autour de la Ligue des champions, très peu d’autre compte pour les Glazers, le club est simplement un jouet qui rapporte de l’argent.

Bien sûr, ils investiront de l’argent quand cela leur convient, ramenant un Cristiano Ronaldo de 36 ans, mais de leur point de vue, c’était un investissement pour son attrait commercial plutôt que pour ses capacités de football.

C’est parce que les personnes qui prennent les décisions sont des hommes d’affaires, pas des footballeurs, par exemple Ed Woodward et son futur remplaçant Richard Arnold.

Les Glazers ne veulent pas de gens qui les défieront, c’est pourquoi Antonio Conte n’a jamais vraiment été pris en compte et pourquoi Solskjaer a eu chance après chance.

Tant que United ne sera pas débarrassé de la véritable maladie qui a paralysé l’une des plus grandes institutions sportives du monde, rien ne changera vraiment.