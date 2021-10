Le Lincoln Project en disgrâce a admis qu’il était à l’origine d’un coup visant à lier faussement le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, à des racistes lors de l’un de ses arrêts de campagne vendredi.

Un journaliste de NBC 29 a tweeté une photo vendredi matin montrant cinq personnes vêtues de chemises blanches et de kakis tenant des torches tiki, debout devant le bus de campagne de Youngkin. Les tenues du groupe étaient similaires à celles portées par certains participants au rassemblement « United the Right » de 2018 à Charlottesville, en Virginie, où plusieurs groupes suprémacistes blancs ont protesté et une personne a été tuée.

La campagne Youngkin n’a pas tardé à qualifier le prétendu groupe « Unite the Right » d’imposteurs, et des rumeurs ont circulé toute la journée sur les réseaux sociaux au sujet de qui aurait pu être à l’origine de la plantation des individus lors de l’événement.

La campagne de Youngkin a accusé la campagne de son rival démocrate Terry McAuliffe d’être derrière les poseurs « Unite the Right », ce que le camp de McAuliffe a nié. Dans l’après-midi, le Lincoln Project – un groupe d’anciens républicains qui ont quitté le parti en raison de leur haine pour l’ancien président Donald Trump – s’est attribué le mérite de la cascade et a expliqué son raisonnement.

« La manifestation d’aujourd’hui était notre façon de rappeler aux Virginiens ce qui s’est passé à Charlottesville il y a quatre ans, l’adhésion du Parti républicain à ces valeurs et l’échec de Glenn Youngkin à les condamner », a déclaré le Lincoln Project dans un communiqué de presse.

« Le Lincoln Project a diffusé des publicités soulignant la haine déchaînée à Charlottesville ainsi que l’échec continu de Glenn Youngkin à dénoncer les » gens très bien de Donald Trump des deux côtés « », a déclaré le groupe. « Nous continuerons à dessiner ce contraste dans les vidéos diffusées, sur nos plateformes de médias sociaux et lors des rassemblements Youngkin. »

La campagne McAuliffe a publié une déclaration disant: « Ce qui s’est passé aujourd’hui à Charlottesville est dégoûtant et déplaisant et la campagne McAuliffe le condamne dans les termes les plus forts. Les personnes impliquées devraient immédiatement s’excuser. »

Donald Trump Jr. fait partie de ceux qui soupçonnent que les aveux du Lincoln Project sont faux.

La course du gouverneur de Virginie est toujours un jeu d’enfant, le dernier sondage de la Washington Post-Schar School montrant McAuliffe avec seulement un point d’avance sur Youngkin avec des électeurs probables, 49% à 48%.

McAuliffe était en tête de tous les sondages jusqu’à il y a quelques semaines, lorsque certains sondages ont commencé à montrer Youngkin comme le favori. C’était après que McAuliffe a déclaré: « Je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils doivent enseigner. »

Le sondage de la Washington Post-Schar School publié vendredi montre également que l’éducation est devenue le principal problème des électeurs du Commonwealth de Virginie, et les électeurs de l’éducation favorisent Youngkin de 9%.

L’élection est le mardi 2 novembre.

