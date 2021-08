Le lion blanc cherche sa place dans la jungle de l’UFC

La dimanche matin (02:00h) DAZN vous apporte le retour du canari Juan Espino à l’Octogone.

Depuis qu’il a remporté le tournoi The Ultimate Fighter en 2018, “le beau” a connu un développement impressionnant dans l’entreprise la plus prestigieuse au monde.

Le combattant espagnol plus en forme de l’UFC affrontera le Moldave Alexander Romanov (13-0), un rival invaincu qui cherche aussi à se catapulter dans la zone noble des poids lourds.

Juan Espino a un parcours relativement court à l’UFC, et à 40 ans, il ne peut pas être considéré comme une promesse. Bien sûr, il a devant lui la possibilité de monter généreusement dans le classement et de très bien se positionner pour aborder des combats plus prestigieux. Si vous pouvez être respecté par les blessures et gagner vos prochains matchs, vous pouvez choisir d’affronter les meilleurs combattants de la division.

Il est une éminence et le meilleur ambassadeur possible de la lutte canarienne, mais aussi de la lutte sénégalaise. En fait, le surnom de « lion blanc » vient du cœur de l’Afrique, où il a vaincu plusieurs combattants locaux et a gagné le respect de tous.

Le combattant espagnol de l’UFC Juan Espino

Entraînez-vous quotidiennement avec de vraies bêtes lourdes : Arlovski, Joel Romero ou Junior Cigano l’aident à améliorer sa technique dans l’American Top Team. Il connaît la difficulté du combat contre le Moldave, mais prédit un combat égal qui sera décidé par les détails. Un glissement sur la protection ou un bras exposé au mauvais endroit peut être décisif.

Alexander Romanov a une bonne affiche dans l’entreprise. Bien qu’il s’agisse de son troisième combat à l’UFC, en 2020, il a remporté ses deux combats et dans le dernier, il a obtenu un bonus de performance.

Ses 13 combats invaincus contiennent 8 victoires de soumission, et il peut être considéré comme un autre grappler exceptionnel.

Le corps à corps, les lancers et la lutte au sol peuvent être prédominants dans le combat. Les deux combattants se sentent à l’aise sur la toile. Peut-être que Romanov a une frappe plus remarquable et un coup de poing plus puissant, il est donc probable qu’Espino cherchera dès que possible le retrait qui le mettra au-dessus de son rival.

La vérité est que Romanov est l’un des pires rivaux qui pourraient toucher Espino. Le Moldave domine le combat et les similitudes entre les deux font du plan du canari un mystère. Son expérience sera face à un rival qui charge comme un buffle et qui peut être fou, alors “Le beau” pourrait s’attendre à une erreur et soumettre le favori aux paris.

L’Octogone connaîtra un accident de train entre des combattants en augmentation constante et l’un d’eux doit céder du terrain à l’autre dans la recherche du Top-15.

Cette UFC Fight Night tenue à Las Vegas, sera dirigée par le combat entre Robert Whittaker et Kelvin Gastelum. Un vrai régal pour les fans de MMA.

Les autres Espagnols de l’UFC, Joel Álvarez (15 mai) et Ilia Topuria (10 juillet), devront patienter encore un peu pour démontrer leurs compétences à Dana White et à son leadership.

Souvenez-vous : Aubépine vs. Romanov / Wittaker vs. Gastelum, tôt dimanche matin (02h00) en direct sur DAZN.

