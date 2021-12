Le lion britannique de Steve Harris se produit à Londres (vidéo)

Des séquences vidéo filmées par des fans de LION BRITANNIQUE, le projet parallèle de IRON MAIDEN bassiste et fondateur Steve Harris, se produisant le 4 décembre à l’Underworld à Londres, en Angleterre, peut être vu ci-dessous.

LION BRITANNIQUE a lancé sa tournée en tête d’affiche au Royaume-Uni le 18 novembre à Hornchurch. L’acte de soutien sur le trek a été FORCE AÉRIENNE.

En octobre, LION BRITANNIQUE s’est retiré d’une tournée au Royaume-Uni avec L’OBSCURITÉ, citant des « protocoles » de tournée « complètement inacceptables ».

LION BRITANNIQUEle deuxième album de, « La combustion », est sorti le 17 janvier 2020 en digipack CD, vinyle double gatefold et formats de téléchargement numérique via Explorateur1 Musique (E1). Le LP a été enregistré, conçu et mixé à Studios de la basse-cour par Tony Newton et produit par Steve Harris.

LION BRITANNIQUE a terminé sa première tournée aux États-Unis en janvier et février 2020.

LION BRITANNIQUE comprend le chanteur Richard Taylor, guitaristes David Hawkins et Grahame Leslie, Harris à la basse et aux claviers, et batteur Simon Dawson.

Interrogé par le Tampa Bay Times, quelle est la démangeaison LION BRITANNIQUE des égratignures avec lesquelles il ne fait pas son travail JEUNE FILLE, Harris a déclaré: « Je suppose que je joue dans de petits clubs et que je suis proche et personnel du public. J’aime aussi jouer dans de grands endroits. Je les aime tous et j’ai beaucoup de chance de pouvoir tous les faire. Mais aussi, ce sont des clubs que je jamais joué avec JEUNE FILLE, même en Europe. Il y a un célèbre club appelé Milky Way à Amsterdam, avec lequel j’ai réussi à jouer LION BRITANNIQUE, mais je n’ai jamais fait ça avec JEUNE FILLE. Il y a des endroits maintenant où je vais jouer là-dessus [U.S.] tournée que je n’ai jamais jouée auparavant. C’est donc un tout nouveau terrain. C’est un défi. C’est bien. J’aime les défis. »



