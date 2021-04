Le Lion l’emporte 2-1 à Toluca

04/05/2021

À 06:31 CEST

le Lion a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Toluca ce lundi dans le Stade de Léon. le Lion Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Santos Laguna loin de chez lui (1-2) et l’autre avant lui Nécaxa dans son fief (3-1). Concernant l’équipe visiteuse, le Toluca a récolté une égalité à quatre contre le Puebla, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe léonais est huitième, tandis que le Toluca il est septième à la fin du match.

La première partie du jeu a commencé de manière favorable pour l’équipe Toluco, qui a relâché la lumière grâce à un but de Michael Estrada, terminant la première mi-temps avec un 0-1 sur le tableau de bord.

La deuxième partie de l’affrontement a commencé de manière excellente pour l’équipe locale, qui a mis les tables avec un peu de Stiven Barreiro à 52 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe léonais a augmenté, qui a réussi à revenir grâce à l’objectif de Ange Mena à 73 minutes, concluant le match sur le score de 2-1.

L’entraîneur du Lion a donné accès à Joel Campbell, Andres Mosquera, Emanuel Gigliotti et Ruben Gonzalez pour Victor Davila, Osvaldo Rodriguez, Jean Meneses et Fernando Navarro, Pendant ce temps, il Toluca a donné le feu vert à Enrique Triverio, Kevin Castaneda et Pablo Lopez, qui est venu remplacer Michael Estrada, Antonio Rios et Claudio Baeza.

L’arbitre a averti Santiago Colombatto et David Ramirez par le Lion déjà Rubens Sambueza, Jorge Torres Nilo et Miguel Barbieri par l’équipe Toluco.

Avec 17 points, le Lion de Marcos Ignacio Ambriz était classée huitième du tableau général à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Hernan Cristante il a été placé à la septième place avec 19 points.

Le lendemain, le Lion jouera contre lui Atlas Guadalajara à la maison et le Toluca jouera son match contre lui Monterrey à la maison.