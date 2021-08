Le Lion montre sa puissance après avoir battu Chivas Guadalajara (0-3)

19/08/2021

Le Lion a clôturé une magnifique performance contre Chivas Guadalajara, qu’il a battu 0-3 lors du match disputé Stade d’Akron ce jeudi. Le Chivas Guadalajara Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre lui Lagune de Santos. Pour sa part, Lion gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Mazatlán dans son fief et le Querétaro à l’extérieur, par 3-0 et 0-1 respectivement et cumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe à domicile est douzième, tandis que le Lion il est resté avec la direction de la Liga MX de Apertura.

La rencontre a commencé de manière positive pour l’équipe léonaise, qui a donné le coup d’envoi dans le Stade d’Akron avec un peu de Guillaume Tesillo à la 35e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

Après la mi-match, en seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Elie Hernandez à la 76e minute. Lion, qui a augmenté les différences en mettant le 0-3 à travers un but de Santiago Colombatto quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant le match avec un score final de 0-3.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Chivas Guadalajara qui sont entrés dans le jeu étaient Isaac Brizuela, José Godinez, César Huerta, Carlos Cisneros Oui Cristian Yonathan Calderon remplacement Uriel Antuna, Sergio Flores, Jésus Sanchez, Alexis Vega Oui Image de balise Manuel Mayorga, tandis que les changements dans le Lion Ils étaient Elie Hernandez, Santiago Ormeño, Fidel Daniel Ambriz Gonzalez Oui José Ramírez, qui est entré pour remplacer Jean Ménèse, Victor davila, Omar Fernandez Oui Ange Mena.

L’arbitre a montré un total de six cartons : trois cartons jaunes au Chivas Guadalajara, spécifiquement à Alexis Vega, César Huerta Oui Jésus Angulo et deux à Lion (Santiago Ormeño Oui Ange Mena). De plus, il y avait un carton rouge pour Jaine barreiro par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Chivas Guadalajara reste à cinq points et le Lion obtenir 12 points après avoir remporté le match.

Le lendemain le Chivas Guadalajara sera mesuré avec le Monterrey, tandis que l’équipe léonais jouera son match contre le Lagune de Santos.