le Lion reçoit Saint Louis en son fief

10/02/2021

Le à 05:32 CEST

Les San Luis visite ce dimanche pour Stade Léon se mesurer avec Lion dans sa douzième manche de la Liga MX de Apertura, qui débutera à 00h00.

Les Lion a hâte de remporter à nouveau le match correspondant à la douzième journée après avoir subi une défaite contre lui Atlas Guadalajara dans le match précédent par un score de 2-0. De plus, les locaux ont remporté quatre des 10 matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 13 buts pour et 12 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le San Luis il a été battu 0-3 lors du dernier match qu’il a joué contre le Tigres de l’UANL, il vient donc au jeu avec le besoin de regagner la victoire dans le domaine de Lion. À ce jour, sur les 11 matchs que l’équipe a disputés en MX Opening League, elle en a remporté quatre et accumule un chiffre de 15 buts encaissés contre 16 en faveur.

En tant que local, le Lion a des chiffres de deux victoires, une défaite et deux nuls en cinq matchs joués dans son domaine, indiquant que le San Luis vous aurez peut-être la chance d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. Dans le rôle de visiteur, le San Luis Il a un bilan de trois victoires, une défaite et deux nuls en six matchs joués, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Auparavant, il y avait eu d’autres duels dans le Stade Léon et les résultats sont quatre victoires et deux nuls en faveur de la Lion. De même, les locaux ont un total de six matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Liga MX de Apertura. La dernière fois qu’ils ont affronté le Lion et le San Luis dans ce tournoi, c’était en février 2021 et le match s’est terminé sur un score de 3-1 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, on constate qu’il y a un écart d’un point en faveur de l’équipe visiteuse. L’équipe de Ariel Holan Il arrive au match en septième position et avec 15 points avant le match. En revanche, les visiteurs sont en sixième position avec 16 points.