le Lion reçoit Santos Laguna

in

21/08/2021

Le à 12:00 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera la rencontre de la sixième journée de la Ligue d’Ouverture MX, qui mesurera à Lion et à Saints dans le Stade Léon.

Les Lion arrive avec impatience à la sixième journée après avoir remporté les deux derniers matchs contre le Chivas Guadalajara hors de son champ et contre lui Mazatlán à domicile par 0-3 et 3-0, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des cinq matchs disputés à ce jour en Liga MX de Apertura et cumulent un chiffre de cinq buts encaissés contre neuf en faveur.

Du côté des visiteurs, le Lagune de Santos a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Atlas Guadalajara lors de son dernier match, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les cinq jeux que le Lagune de Santos En Liga MX de Apertura, l’un d’eux s’est imposé avec un bilan de six buts pour et trois contre.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Lion il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. A la maison, le Lagune de Santos a gagné une fois dans leurs deux matchs joués, donc les joueurs du Lion Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Léon, obtenant ainsi sept victoires, une défaite et deux nuls en faveur de la Lion. De même, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Liga MX de Apertura. Le dernier match auquel ils ont joué Lion et le Saints dans ce tournoi, il a eu lieu en mars 2021 et s’est terminé par un résultat de 1-2 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de cinq points en faveur de la Lion. Les Lion Il arrive à la rencontre avec 12 points à son casier et occupant la deuxième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est neuvième avec sept points.