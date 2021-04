le Lion reçoit Toluca

04/04/2021

Allumé à 04h30 CEST

Lundi prochain à 04h05 se jouera le match de la treizième journée de la Ligue MX Clausura, dans lequel nous nous verrons s’affronter Lion et à Toluca dans le Stade de Léon.

le Lion affronte avec un esprit renforcé le match de la treizième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 3-1, le premier contre le Santos Laguna hors de son champ et le second contre lui Nécaxa dans son fief. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des 12 matchs disputés jusqu’à présent en Liga MX de Clausura.

Du côté des visiteurs, le Toluca a obtenu une égalité à quatre contre Puebla, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de bord devant Lion. Sur les 12 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Toluca en a remporté cinq.

En référence à la performance locale, le Lion ils ont gagné deux fois, ont été vaincus trois fois et ont fait match nul une fois en six matchs joués jusqu’à présent, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont une meilleure chance que prévu. Aux sorties, le Toluca Il a perdu deux fois et a fait match nul deux fois dans ses cinq matchs joués, chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Lion.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de LionEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe à domicile. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée en battant leur rival dans cette compétition. Le dernier match entre Lion et le Toluca Cette compétition a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminée par un match nul 2-2.