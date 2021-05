Le litecoin continuera d’augmenter tant qu’il restera dans la liste des 10 meilleurs

Litecoin (CCC:LTC-USD), à 294,70 $ le lundi 3 mai 2021, est en hausse d’environ 140% depuis le début de l’année, puisqu’il a terminé 2020 à 124,69 $. Ce n’est pas si excitant que d’autres altcoins qui ont fait beaucoup mieux. Mais les soins de longue durée continueront vraisemblablement à bien se porter cette année.

Litecoin a maintenant une capitalisation boursière de près de 20 milliards de dollars, en utilisant la liste Coinmarketcap.com de crypto-monnaies. Cela en fait la 10e plus grande crypto-monnaie. En conséquence, Litecoin continuera probablement d’augmenter, surtout s’il reste dans la liste des 10 meilleurs altcoins.

Réseau de paiement alternatif

Litecoin est une crypto-monnaie peer-to-peer et existe depuis 2011 comme un début Bitcoin (CCC:BTC-USD) retombées. Il a été créé par un ancien ingénieur de Google et Coinbase, Charlie Lee. Son réseau a été créé pour permettre des paiements instantanés à coût quasi nul partout dans le monde.

La communauté Litecoin estime que son système de transfert de paiements est son principal attrait. Ceci malgré le fait que ses algorithmes semblent être plus difficiles à exploiter que Bitcoin et Ethereum (CCC:ETH-USD). Sa popularité en tant que système de paiement est l’une des raisons pour lesquelles Litecoin est resté si longtemps dans le top 10 des crypto-listes.

Le Litecoin a la réputation d’être un moyen d’échange éprouvé complémentaire du Bitcoin. C’est ce qui continuera à propulser la pièce LTC plus haut. Récemment, certains de ses partisans ont présenté des raisons pour lesquelles ses «haters» se trompent à propos du Litecoin.

Cela est particulièrement important depuis janvier 2021, lorsque le Bureau du contrôleur de la monnaie a autorisé les banques à utiliser des «stablecoins» comme moyens de paiement. Jusqu’à présent, Bitcoin et Litecoin ne sont pas considérés comme des pièces stables, bien qu’il y ait eu des ramifications d’entre eux les liant au dollar américain.

Quatre raisons pour lesquelles le litecoin est meilleur que le bitcoin

Inverse.com rapporte qu’il y a quatre raisons principales pour lesquelles Litecoin est meilleur que Bitcoin en tant que crypto-monnaie. Premièrement, il a des frais de transaction inférieurs à ceux du Bitcoin. Les mineurs doivent payer moins, environ 5,8 cents en moyenne pour que leurs transactions soient placées dans une blockchain, puis reçoivent des récompenses minières en Litecoin. Les frais de transaction de Bitcoin sont en moyenne plus élevés à 22,40 $, selon bitinfocharts.com. Cela a conduit à une congestion du système de validation de la blockchain de Bitcoin.

Deuxièmement, Litecoin utilise Scrypt comme méthode de cryptage d’algorithme par rapport à l’algorithme Bitcoin SHA-256. Comme l’explique inverse.com, la méthode de Litecoin est moins susceptible d’être manipulée par les ASIC (circuits intégrés spécifiques à l’application), permettant aux petits mineurs de gagner des récompenses de validation.

En revanche, Bitcoin devient plus sensible à l’exploitation minière ASIC, ce qui entraînera un contrôle potentiel de l’approvisionnement en Bitcoin par quelques grandes sociétés minières. L’exploitation minière LTC est beaucoup plus diversifiée parce que les mineurs ASIC ne la contrôlent pas.

Troisièmement, Charlie Lee, le fondateur de Litecoin, appelle LTC, «l’argent numérique» par rapport au Bitcoin, «l’or numérique». L’argent est normalement dépensé pour des billets plus petits que l’or, il est donc plus universel.

Enfin, Litecoin a un plafond d’offre plus élevé. Il peut avoir un total de 84 millions de litecoins minés, contre 21 millions de Bitcoin. De plus, sa disponibilité (approvisionnement en circulation) est de 66,75 millions de dollars ou 79,4%. En revanche, Bitcoin a une offre en circulation plus restreinte de 18,689 millions sur 21 millions au total, soit 89%. Cela a conduit à la thésaurisation de Bitcoin par rapport à Litecoin.

Où cela laisse Litecoin

Litecoin a gagné une acceptation générale dans la communauté crypto. Il négocie souvent sur de nouvelles bourses et des portefeuilles associés avec Bitcoin et Ethereum.

Par exemple, PayPal a récemment décidé d’autoriser les paiements cryptés au sein de son réseau Venmo. LTC a été inclus comme l’un des quatre cryptos échangeables à Venmo, y compris Bitcoin, Ethereum et Bitcoin Cash (CCC:BCH-USD).

En conséquence, tant que le Litecoin reste visible comme l’une des 10 meilleures crypto-monnaies, son prix devrait continuer à augmenter. Il pourrait maintenant faire aussi bien que certains de ses plus petits voisins altcoin, mais il fonctionnera toujours bien avec le temps.

