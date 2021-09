Le Litecoin est-il prêt à atteindre de nouveaux sommets ? Découvrez-le ici

Le marché de la crypto tente toujours de retrouver sa tendance haussière. Litecoin suit la marée, ce qui nous amène à nous demander s’il sera en mesure d’établir de nouveaux sommets historiques dans un proche avenir.

Au moment d’écrire ces lignes, LTC se négocie à 181,36 $, accumulant une perte de 2,28% au cours des dernières 24 heures.

Nous avons récemment vu comment cette crypto-monnaie a bondi de près de 40% grâce à une fausse rumeur avec laquelle ils ont annoncé que Walmart commencerait à accepter les paiements avec Litecoin.

Cependant, la chaîne de supermarchés a rapidement démenti cette nouvelle. Cela a déclenché une vente massive qui a anéanti tous les bénéfices d’un seul coup.

Mais à quel point LTC s’est-il avéré bon ou mauvais après cela ? Voyons maintenant.

CORRECTION : Walmart ne s’associe pas à Litecoin. Le compte Litecoin vérifié a maintenant supprimé le tweet annonçant le partenariat. pic.twitter.com/1xunXDEbhE – Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) 13 septembre 2021

L’analyse technique du Litecoin donne une très bonne prévision, il est tout à fait faisable d’atteindre de nouveaux sommets

Lorsque nous examinons le graphique mensuel Litecoin vs US Dollar, nous remarquons un très bon scénario, car nous assistons au développement d’une dynamique à long terme, qui pourrait bien pousser le prix vers de nouveaux sommets historiques.

On peut noter qu’après de longues années de correction, le prix LTC a récemment réussi à reprendre sa tendance haussière historique. Ceci est confirmé par le fait qu’il a commencé à faire des bas et des hauts de plus en plus hauts, et a franchi la ligne diagonale descendante que je marque dans le graphique ci-dessous.

Au premier semestre, nous avons vu comment cette crypto-monnaie en est venue à défier la zone de résistance laissée par le sommet historique de 2017, mais nous avons rapidement constaté une pression de vente à ce stade.

Après un recul important, le prix semble maintenant reprendre sa tendance. Les moyennes mobiles EMA à 8 mois et SMA à 18 mois fonctionnent actuellement comme des supports dynamiques.

Dans le délai hebdomadaire, nous voyons comment, après avoir repris la demande au-dessus de 117,58 $, le prix du Litecoin a commencé à marquer des bas de plus en plus bas, et maintenant pour continuer à maintenir un support à 174,48 $, il est très probable qu’il cherchera de nouveaux sommets. événements historiques dans un avenir proche.

Litecoin cherche très probablement à atteindre bientôt de nouveaux sommets historiques. Source du graphique : TradingView.

LTC doit briser cette résistance pour retrouver la tendance à court terme

Malgré le caractère positif de la lecture des anciens graphiques, à court terme, le Litecoin n’a pas encore confirmé qu’il cherchera à établir de nouveaux sommets historiques.

Comme nous le voyons sur le graphique journalier, le prix est bloqué dans une petite fourchette latérale avec une résistance à 189 $ et un support à 165 $.

En raison de la force haussière dominante observée sur des périodes plus longues et de la formation continue de bas et de hauts de plus en plus élevés, les chances sont du côté d’une cassure par-dessus. Cela ouvrirait la voie à une hausse rapide jusqu’à un minimum de 232 $.

Perdre le niveau de support pourrait retarder la quête de Litecoin pour des sommets historiques; cependant, ce ne sera pas un scénario trop inquiétant tant que la tendance majeure se poursuivra.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

