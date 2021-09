Le litecoin (LTC) forme un triangle symétrique, les taureaux vont-ils percer ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix LTC a chuté de plus de 8% la semaine dernière Le prix LTC a formé un triangle symétrique 200MA agit comme support

Le prix du litecoin (LTC) a été à la traîne au cours du mois dernier car il n’a toujours pas réussi à regagner la zone de consolidation de fin mai / début juin. LTC a relancé près de 22% de toute sa tendance à la baisse par rapport à son sommet de 415 $ en mai. Considérant que la capitalisation boursière totale de la crypto a relancé près de 65% de toute sa tendance à la baisse, nous pouvons dire que LTC manque cruellement de retard.

Beaucoup se demandent pourquoi cela se produit, mais nous pouvons supposer que c’est probablement à cause du manque de développements et du battage médiatique entourant la blockchain LTC. Si BTC passe à la hausse au cours de la semaine prochaine, nous devrions nous attendre à ce que LTC montre également un certain mouvement.

Depuis le 10 août, le prix LTC se maintient au-dessus de sa principale zone de support de 161 $ à 166 $. Au cours des dernières semaines, le prix s’est consolidé alors qu’il tentait de dépasser sa principale zone de résistance. Cette action sur les prix a formé une configuration en triangle symétrique qui indique qu’une cassure se produira dans les 4 prochains jours.

La tendance inférieure de ce modèle a maintenu les prix pendant de nombreuses semaines et cela doit continuer, sinon LTC est sur le point de chuter. LTC doit casser et maintenir la résistance majeure de 172 $ pour être en position pour une course haussière.

Analyse des prix LTC : graphique LTC/USDT sur 4 heures

Alors que le prix LTC approche de la fin de sa tendance, les traders doivent attendre patiemment qu’une cassure de l’une ou l’autre tendance se produise. Si LTC parvient à dépasser sa ligne de tendance supérieure, le véritable test pour les taureaux se situe dans la zone de résistance principale de 181 $ à 188 $. Si les taureaux parviennent à franchir cette marque, le prix LTC passera au-dessus de 200 $. Dans le cas où LTC tomberait à la baisse, le premier support se trouverait à 161 $. Avant que le prix ne puisse toucher cette marque, les ours doivent tirer le LTC en dessous de la 200MA qui sert de support depuis plus d’un mois. Si ces deux marques tombent en panne, nous devrions nous attendre à une chute à 155 $ au minimum.

En regardant le RSI stochastique, nous pouvons voir que la force tente d’atteindre le territoire de surachat. Tant que la force continue au-dessus de la valeur 50, nous devrions nous attendre à ce que le prix du LTC franchisse le haut de sa configuration. En regardant le MACD, nous pouvons voir que les MA sont dans une tendance baissière depuis plusieurs semaines maintenant. Une ligne de tendance est affichée et c’est la marque que les agents de gestion doivent franchir pour confirmer qu’une reprise haussière est en place.

Analyse intrajournalière LTC

Taux spot : 173 $ Tendance : Neutre Volatilité : Élevée Support : 166 $ Résistance : 175 $

