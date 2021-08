Le litecoin perd peut-être de sa pertinence, mais voici pourquoi tout n’est pas perdu Crypto new media

in

Litecoin a eu une course assez décente et plutôt inattendue depuis le 22 juillet. L’altcoin a enregistré des bougies principalement vertes sur son graphique journalier depuis lors. Cependant, le mouvement vers le nord de LTC a été entravé par un ralentissement, son prix s’étant déprécié de plus de 10 % en trois jours seulement.

Malgré ces pertes, cependant, de bonnes nouvelles ont semblé frapper à sa porte sous la forme d’un récent rapport qui a interrogé 42 spécialistes de la fintech. La même chose a touché ce que ces spécialistes prévoient être le prix de l’actif à l’avenir. Selon le rapport, le Litecoin vaudra plus de 200 $ d’ici la fin de l’année.

Le Litecoin perd de sa pertinence ?

Litecoin a eu sa juste part de célébrité puisqu’il a figuré parmi les dix meilleures pièces du marché pendant près d’une décennie. Cependant, cela n’a pas été le cas ces derniers temps, car de plus en plus de crypto-actifs sont apparus sur le marché.

Les panélistes de Finder n’étaient pas non plus optimistes quant au Litecoin. En fait, 76% d’entre eux pensent que le Litecoin ne reviendra pas dans le top dix en raison de sa perte de pertinence.

Le rapport a en outre souligné que “les meilleurs jours pour le Litecoin (LTC) sont derrière lui”. Le technologue Joseph Raczynski, par exemple, a déclaré :

« Comme c’est l’un des premiers noms de la cryptographie, il sera probablement présent dans les années à venir, mais sa pertinence diminuera avec le temps. Pourtant, au fur et à mesure que tous ces actifs augmentent, tout en diminuant, je vois toujours le SLD augmenter avec la marée, mais pas de manière aussi spectaculaire. »

L’émergence d’autres cryptos n’est pas à elle seule une raison importante. En fait, d’autres raisons ont également été citées par les panélistes. Certains d’entre eux inclus,

Y a-t-il encore de l’espoir pour les SLD ?

Le nombre d’adresses actives (30d MA) pour Litecoin a récemment atteint des niveaux bas vus pour la dernière fois le 8 mai. Par extension, cela semblait être un signe de la baisse du nombre de participants sur le réseau. Alors que cet indicateur, associé à la structure de prix plus large de LTC, semblait baissier, la paire LTC/BTC a mis en évidence de bons avantages pour la poursuite et a effectué quelques nouveaux tests.

De plus, même avec la baisse des prix du Litecoin, son aSOPR avait tendance à augmenter. Cela impliquait que des bénéfices soient réalisés avec un potentiel d’approvisionnement auparavant illiquide revenant à la circulation liquide.

De plus, selon certains comme l’analyste Michaël van de Poppe, le LTC pourrait en fait tenir le coup et faire des mouvements importants vers le nord puisqu’il a atteint un creux légèrement plus élevé cette fois.

Si cela continue d’être le cas, LTC peut atteindre des sommets plus élevés et le prochain niveau à rechercher serait de 220 $. Inutile de préciser que ce niveau serait supérieur aux projections de fin d’année données par les panélistes de Finder pour le crypto-actif