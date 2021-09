Le Liverpool de Klopp, dominant dans les débuts européens

16/09/2021

Le Liverpool de Jürgen Klopp a fait ses débuts dans l’édition 2021/22 de la Ligue des champions avec une victoire subie (3-2) contre l’AC Milan. Dans ce qui a été le retour de l’équipe italienne à la compétition continentale maximale après plus de sept ans d’attente, Liverpool a souffert plus que prévu et a dû renverser le jeu électronique en seconde période dans un match avec cinq buts.

Les Britanniques, qui la saison dernière, ils ont perdu contre le Real Madrid en quarts de finale, totalisent sept victoires lors des huit dernières éditions de la Ligue des champions. La dernière fois que Liverpool n’a pas commencé avec la victoire, c’était en 2007/08, lorsqu’ils ont chuté par le minimum (0-1) à Anfield contre l’OIympique Marseille..

7 – Liverpool a remporté son match d’ouverture à domicile lors de sept de ses huit dernières campagnes d’UEFA Champions League (D1), s’étant incliné pour la dernière fois en octobre 2007 (0-1 contre Marseille). Fondation. pic.twitter.com/ilq5MUGePd – OptaJoe (@OptaJoe) 15 septembre 2021

Les rouges ils ont remporté leur sixième Ligue des champions lors de la saison 2018/19 après avoir perdu le titre lors de la précédente, lorsqu’ils sont tombés contre le Real Madrid de Zidane. En tant que récent champion et vice-champion de la meilleure compétition continentale, ainsi que champion de la Premier League en 2020, Liverpool fait partie des candidats au titre.

Soyez à nouveau l’équipe la plus redoutée d’Europe

Liverpool a commencé la saison avec l’intention de retrouver son identité après une année fatidique : ils n’ont atteint les phases finales d’aucun des deux tournois de la coupe britannique et n’étaient à aucun moment en lice pour la Premier League.. Il a obtenu le billet pour la Ligue des champions, où il n’a pas eu un grand rôle non plus, pratiquement dans le dernier souffle.

L’équipe britannique compte trois victoires et un nul en Premier League et une victoire en Ligue des champions et a retrouvé quelques sensations dans le jeu par rapport à la saison dernière.. Malgré l’absence de Roberto Firmino, les rouges disposent d’une des meilleures attaques avec Sadio Mané, Mohamed Salah et Diogo Jota.