Le livestream du 25e anniversaire de Persona suggère d’autres mises à jour de la série à venir plus tard cette année

in

Atlus a annoncé qu’elle partagera des informations sur plusieurs projets qu’elle a actuellement en préparation plus tard cette année, afin de célébrer le 25e anniversaire de la Personnage séries.

Plus tôt cette année, Atlus a lancé un site Web pour le 25e anniversaire de la série Persona qui présentait l’art clé des personnages principaux dans tous les jeux principaux, et taquinait sept projets qui sont “à venir”.

La première image laissait entendre que la première de ces révélations aurait lieu en septembre – et nous y sommes !.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

“En septembre, la série Persona fêtera son 25e anniversaire et a également officiellement atteint 15 millions d’unités dans le monde”, a déclaré Atlus dans un tweet. “Pour vous remercier tous, nous préparons une campagne d’un an de septembre 2021 à l’automne 2022, en tant que” Persona 25th Anniversary Year “, et nous avons hâte que vous voyiez tout ce que nous avons prévu pour les festivités. !”

Le site Web note que l’événement de célébration aura “de nombreuses annonces passionnantes pour les fans occidentaux et dans le monde entier tout au long de l’année anniversaire”. La prochaine entrée de la série de vidéos sera diffusée en décembre, et après cela, il y aura cinq autres mises à jour à venir. En espérant que nous recevrons de nouvelles annonces de jeux (ou de remasterisation) pendant cette période.

Ce n’est pas la première fois que l’équipe Atlus fait allusion à de nouveaux projets pour la série RPG très appréciée. De retour fin 2019 (et à nouveau en 2020), le studio a mentionné qu’il prévoyait déjà de célébrer le 25e anniversaire. Donc, tout ce qui est en train de cuire est au four depuis un petit moment, à ce stade.

Pour l’instant, il n’y a rien de si excitant sur les cartes : Atlus a jusqu’à présent confirmé qu’une nouvelle vitrine Atlus améliorée arrivera en octobre. ShopAtlus sera une boutique en ligne (avec une livraison dans le monde entier, notamment) qui accueillera une collection spéciale de produits pour l’année du 25e anniversaire de Persona, avec de nouveaux articles ajoutés à la boutique chaque semaine.

Des fonds d’écran du 25e anniversaire de Persona sont également disponibles sur le site Web officiel de la série.

Atlus a annoncé qu’il rendrait toutes les séries animées Persona passées disponibles en streaming au Japon (pour l’instant), et le studio mettra également à disposition l’adaptation en direct de Persona 5 sur scène.